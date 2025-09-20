Популярни
  Данаил Димов: Стефка е напът да изтрие всички велики неща, които постигна като спортист

Данаил Димов: Стефка е напът да изтрие всички велики неща, които постигна като спортист

  • 20 сеп 2025 | 08:25
  • 993
  • 1
Данаил Димов: Стефка е напът да изтрие всички велики неща, които постигна като спортист

Делото на бившия генерален секретар на Българския олимпийски комитет Белчо Горанов срещу избора на Весела Лечева за нов председател на централата беше отложено за 7 ноември, постанови на днешното си заседание Софийски градски съд.

БОК с още един призив към Стефка Костадинова:
БОК с още един призив към Стефка Костадинова:

Днес СГС даде възможност на двете страни да изложат позициите си относно избора. И двете страни бяха представени от адвокати, като Горанов и Лечева не присъстваха в залата. Там освен журналисти, беше и генералният секретар на БОК Данаил Димов, който коментира пред БНТ казуса.

„Стефка Костадинова превърна за пореден път решението на Общото събрание от 19 март в пълен фарс. Пълен фарс и ще ви го обясня. БОК е ответник. Той трябва да се брани, да възразява. А цялото поведение на процесуалния представител на БОК беше да подпомага ищците. Затова казвам, че е позорно, но Стефка Костадинова, чрез човека, който упълномощи за процесуалния представител и чрез неговото процесуално поведение превърна във фарс решението на Общото събрание", заяви Димов.

"Това е подигравка с целия Олимпийски комитет и поведението на Стефка се превръща в позорно петно за цялото Олимпийско движение за българския спорт. Тя е на път да изтрие всички велики неща, които сътвори като спортистка с това си поведение“, коментира той.

