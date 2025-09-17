БОК с още един призив към Стефка Костадинова:

По-рано днес на пресконференция в София председателят на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова заяви, че ще сподели с медиите официален призив към бившия ръководител на БОК Стефка Костадинова.

Пред журналистите Лечева сподели, че страната ни я грозят санкции от МОК заради скандала в родната институция, които включват лишаване на спортистите ни от правото да се състезават под български флаг на зимните олимпийски игри през 2026-а.

Вижте апела на Изпълнителното бюро на БОК към Стефка Костадинова:

„Със загриженост и тревога обръщаме внимание, че неспазването на препоръките и ясните указания, дадени от Международния олимпийски комитет (МОК) по казуса с Българския олимпийски комитет (БОК), могат да доведат до допълнителни санкции за БОК в навечерието на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Това ще е не само огромен репутационен проблем за България, но и ще ощети напълно незаслужено българските спортисти, които носят национална гордост на страната ни. Въпреки изричното настояване на МОК на новото ръководство да бъде осигурен достъп до сградата и служителите, до информационните канали на БОК, до документите, шест месеца след Общото събрание, тези условия продължават да не се изпълняват от старото ръководство. Изпълнителното бюро на БОК още веднъж настоява Стефка Костадинова да осигури:



- Достъп до сградата на БОК;

- Достъп до щатните служители на БОК за провеждане на работни срещи и планиране и извършване на дейност;

- Достъп до информационните канали на БОК

– уебсайт, социални мрежи, официална поща;

- Достъп до всички документи и договори, свързани с дейността на БОК;



ИБ на БОК напомня отново и писмото на МОК от 17 май 2025 г., в което се казва: „МОК „признава резултатите от Изборното общо събрание на БОК на 19 март 2025 г., по- специално избора на г-жа Весела Лечева за нов президент на БОК и на всички членове на Изпълнителното бюро на БОК“. И още: „Както беше договорено, вярваме, че тези правни формалности ще бъдат извършени в пълна хармония, със здрав разум и добросъвестно, така че новоизбраното ръководство на БОК да може да започне работа без по-нататъшно забавяне, в най- добрия интерес на БОК и българските спортисти. Ако през този преходен период има някакъв проблем или липса на сътрудничество, МОК ще трябва да преразгледа ситуацията, което може да изложи БОК на допълнителни мерки или санкции. Разчитаме на съдействие и отговорни действия от страна на всички, за да спазим горепосочения подход в интерес на олимпийското движение и спортистите в България, тъй като наближават редица важни спортни събития, сред които по- специално Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026“.



Като първа санкция със свое разпореждане Международният олимпийски комитет замрази плащанията към Българския олимпийски комитет, с изключение на тези към спортистите. Същевременно средствата, които БОК получава от държавата посредством финансиране от Министерството на младежта и спорта, не се отчитат пред новоизбраното и признато от МОК Изпълнително бюро. Към днешна дата същото няма никакъв контрол и яснота, как се изразходва публичния ресурс. Изпълнителното бюро напомня, че според Устава на БОК и действащата нормативна уредба, въпреки предстоящата съдебна процедура и до окончателното решение на съда, легитимно за олимпийското движение и членовете, е новоизбраното ръководство.