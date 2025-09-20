Популярни
Ясни са полуфиналистите в Откритото първенство на Англия

  • 20 сеп 2025 | 08:11
  • 803
  • 0
Джоу Юлонг направи впечатляващ обрат, за да победи световния шампион от 2023 г. Лука Бресел с 5:4 и да си осигури място на полуфиналите на Откритото първенство на Англия в Брентууд. Този мач беше рефериран от българката Пролетина Величкова.

Трикратният финалист в ранкинг турнири не бе стигал толкова далеч от Scottish Open 2023 насам. Сега, след като започна работа с треньора Стив Фийни, Джоу изглежда отново е във върхова форма.

Трудностите през последните сезони свалиха Джоу до 32-ро място в световната ранглиста и миналия сезон той не успя да премине отвъд осминафиналите на ранкинг турнир. Сега китайският състезател се завръща към решаващите фази на турнирите и ще играе срещу Марк Селби за място на финала.

Бресел достигна до финалните етапи на ранкинг турнир за първи път този сезон. Белгиецът разкри по-рано тази седмица, че страда от недиагностицирано заболяване – причина да пропусне първите няколко събития. Той поведе с 4:2 след брейкове от 81 и 75, но Джоу отговори с серии от 94 и 113, за да изравни и да стигне до решителен фрейм. Последната партия продължи 52 минути, преди Бресел да остави лесна черна топка за Джоу, който си осигури полуфинала.

„Знам, че Лука е много агресивен играч, затова се подготвих с повече търпение, фокусирайки се върху тактическите разигравания и чакайки негови грешки", каза Джоу. "Когато изоставах с 4:2, успях да се възползвам от шансовете си и да форсирам решителна партия. Почти две години минаха, откакто за последно стигнах до този етап на ранкинг турнир. Когато печелиш мачове, увереността ти расте. Миналия сезон играта ми беше много слаба и така и не намерих формата си. Сезонът едва започва, затова съм щастлив, че влязох във форма още в началото.

Работата със Стив Фийни ми помага много, особено психически. Понякога не вярвам достатъчно в себе си или не съм сигурен в решенията си. Човек с толкова опит и успехи до мен прави огромна разлика. Той вижда слабостите ми – както в характера, така и в мисленето ми за играта. Също така ми дава позитивни идеи“, обясни Джоу.

Марк Селби пък се класира напред с невероятен брейк от 131 в решителната партия, за да победи уелеца Джаксън Пейдж с 5:4. Победата носи на Веселяка от Лестър 67-ми полуфинал в ранкинг събитие. Той е само на две победи от 25-та титла от ранкинг турнир.

Джак Джоунс призна, че раждането на сина му Хари по-рано тази година му е дало нова мотивация, след като прекъсна приказния поход на Арън Хил с успех 5:2. За Джоунс това е първи полуфинал откакто достигна финала на Световното първенство през 2024 г., когато загуби от Кайрън Уилсън. Хил, въпреки поражението, може да е доволен – той направи първия 147 в кариерата си по пътя към третия си четвъртфинал.

„Миналия сезон бях в много лошо психическо състояние", каза Джоунс. "Този сезон се чувствам като съвсем различен човек и животът ми е добър. Щастлив съм, когато играя, и съм по-фокусиран. Играл съм добре и имам увереност. Синът ми се роди преди седем месеца. Това имаше огромно въздействие върху мен. Чувствам се различен човек и животът ми се промени. Аз, жена ми и синът ми сме много щастливи сега. Това ти дава различна перспектива за живота, тренирам по-усилено и се чувствам по-мотивиран", сподели Джоунс.

Следващият съперник на Джак е Марк Алън, който отново направи обрат в последния момент – този път побеждавайки Елиът Слесор с 5:4, след като губеше с 0:4. Това идва след успеха му в по-предния кръг срещу Дин Джунхуей, където изоставаше с 0:3 и спечели с 4:3.

От 15 часа днес е полуфиналът Селби - Джоу, а от 21 часа на масата излизат Алън и Джоунс.

