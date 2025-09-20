Юнайтед ще опита да вземе нещо от Челси и да защити честта си

Манчестър Юнайтед и Челси ще се изправят един срещу друг в един от най-очакваните двубои от петия кръг на английската Премиър лийг. Срещата ще се проведе на 20 септември от 19:30 часа на легендарния стадион "Олд Трафорд" под ръководството на главния съдия Питър Банкс. Двата гранда на английския футбол ще търсят важни точки в началото на сезона, като мачът се очертава като ключов за амбициите им в шампионата.

Челси се представя значително по-добре в началото на сезона, заемайки петата позиция с 8 точки от четири изиграни мача. "Сините" имат впечатляваща голова разлика от 9 вкарани и само 3 допуснати гола, което ги поставя в добра позиция за атака към върха на класирането. От друга страна, Манчестър Юнайтед изживява труден старт на кампанията, намирайки се на 14-то място с едва 4 точки и негативна голова разлика от 4:7. Домакините се нуждаят спешно от победа, за да се изкачат в класирането и да възвърнат самочувствието си, докато гостите могат да се доближат до лидерите с евентуален успех на "Олд Трафорд".

Манчестър Юнайтед демонстрира колеблива форма в последните си пет мача с една победа, две равенства и две загуби. "Червените дяволи" претърпяха тежко поражение в градското дерби срещу Манчестър Сити с 0:3 (14.09.2025), но преди това успяха да победят Бърнли с 3:2 (30.08.2025). Отборът записа и две равенства – 2:2 срещу Гримсби в Карабао Къп (27.08.2025) и 1:1 срещу Фулъм (24.08.2025), както и загуба от Арсенал с 0:1 (17.08.2025). Челси също показва непостоянство с две победи, две равенства и една загуба в последните си пет мача. "Сините" загубиха от Байерн (Мюнхен) с 3:1 (17.09.2025) в Шампионската лига и завършиха 2:2 с Брентфорд (13.09.2025), но преди това записаха две победи – 2:0 срещу Фулъм (30.08.2025) и впечатляващо 5:1 като гост на Уест Хам (22.08.2025). В първия си мач за сезона отборът завърши 0:0 с Кристъл Палас (17.08.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава равновесие с две победи за Манчестър Юнайтед, две за Челси и едно равенство. Последната среща се състоя на 16 май 2025 г. на "Стамфорд Бридж", където Челси победи с 1:0 благодарение на гол на Марк Кукурея в 71-ата минута. Преди това, на 3 ноември 2024 г., двата отбора завършиха 1:1 на "Олд Трафорд", като Бруно Фернандеш реализира дузпа за домакините, а Мойсес Кайседо изравни в 74-ата минута. Особено зрелищен беше мачът на 4 април 2024 г., когато Челси надделя с 4:3 на "Стамфорд Бридж" с хеттрик на Коул Палмър, включително два гола от дузпи. Манчестър Юнайтед записа впечатляваща победа с 4:1 на 25 май 2023 г. на "Олд Трафорд", когато Каземиро, Антони Марсиал, Бруно Фернандеш и Маркъс Рашфорд бяха точни за домакините.

Брайън Мбеумо се очертава като един от най-важните играчи за Манчестър Юнайтед в началото на сезона. Камерунският нападател е вкарал един гол в първите четири мача от Премиър лийг, като е отправил общо 13 удара, от които 5 са били точни. Мбеумо беше особено активен в последния мач срещу Манчестър Сити, където отправи 4 удара (1 точен) и имаше очаквани голове от 0.79. Най-добрият му мач досега беше срещу Бърнли, когато вкара гол и получи оценка 7.04. Нападателят демонстрира и добри умения в центрирането, с 9 успешни центрирания в четирите мача. За Челси, бразилският нападател Жоао Педро се превръща в ключова фигура с 2 гола и впечатляващите 3 асистенции в първите четири кръга. Той беше особено ефективен в мача срещу Уест Хам, където вкара гол и направи две асистенции, получавайки оценка 7.85. Педро показва постоянство в представянето си, като е отправил 9 удара (3 точни) в четирите мача. В последния си мач срещу Брентфорд той записа една асистенция, а срещу Фулъм вкара гол от три удара, два от които бяха точни. Неговата ефективност в атака ще бъде ключова за шансовете на Челси на "Олд Трафорд".