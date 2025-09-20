Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Генов отпадна на двойки във Франция

Генов отпадна на двойки във Франция

  • 20 сеп 2025 | 03:52
Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Невер (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин и Енцо Уолърт (САЩ), поставени под номер 4, загубиха от вторите в схемата представители на домакините Максенс Бож и Аксел Гарсиан с 6:7(2), 7:6(5), 4:10 за близо два часа игра.

Първите два сета бяха решени след тайбрек, а в третия французите поведоха с 6:2 и без проблеми затвориха мача.

Генов има седем титли при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис, последната от които в тандем със сънародника си Николай Неделчев в София през август 2024 година.

