ЦСКА 1948 обяви трансфера на френския халф с близо 100 мача в Лига 1

  • 17 сеп 2025 | 15:58
  • 169
  • 0

ЦСКА 1948 официално обяви трансфера на френския полузащитник Йоан Манян. 28-годишният дефанзивен халф има близо 100 мача в Лига 1 с екипа на родния си клуб Клермон.

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

Ето какво написаха "червените":

"ЦСКА привлече в редиците си 28-годишния дефанзивен халф Йоан Манян!

Цялата досегашна кариера на Йоан преминава в родния му клуб Клермон, където записва над 200 мача, като близо 100 от тях са във френската Лига 1.

Пожелаваме на Йоан да се впише бързо в отбора и да бъде важна част от състава на ЦСКА!".

