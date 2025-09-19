Макс Верстапен ще атакува победата в "24 часа на Нюрбургринг" догодина

Популярни
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
  • 19 сеп 2025 | 13:39
  • 548
  • 0
Моторспорт съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко практически потвърди, че четирикратният световен шампион Макс Верстапен ще сбъдне своята мечта и ще стартира в „24 часа на Нюрбургринг“ през 2026 година.

Догодина най-голямото състезание на Зеления ад ще се проведе на 16 и 17 май, което е свободен уикенд за Формула 1 между състезанията в Маями и Канада. Миналия уикенд Верстапен участва в надпревара от сериите за издръжливост NLS и след него получи необходимия лиценз, за да стартира с GT3 коли на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“.

Очаква се дебютът на нидерландеца в такова състезание да бъде следващата седмица, отново в старт от сериите NLS. А доктор Марко каза пред медиите по време на Гран При на Азербайджан, че догодина Верстапен ще бъде фактор в битката за победа в „24 часа на Нюрбургринг“, с което практически потвърди участието на нидерландеца в надпреварата.

„Мисля, че е фантастично, че някой, който все още е активен във Формула 1, прави това. Другите, които преминаха към състезанията за издръжливост, вече бяха приключили с Формула 1.

„Ентусиазмът, с който той прави това показва, че за него състезанията са всичко. Начинът, по който той подходи към цялата бюрокрация в Германия с такова самообладание, той си гарантира максимално добра подготовка. Той определено ще бъде фактор в битката за победата в 24-часовото състезание догодина.

„От наша страна всичко е потвърдено. Вярвам, че и от негова е така. Но нека да видим какво друго ще се случи. Нещата с него са така, той вече има хиляди обиколки на симулатора. Той се подготвя методично, но с наслада. Също така смятам, че за състезанията за издръжливост ще бъде бонус един четирикратен световен шампион да се включи в състезанието. По мое време ние щяхме да се вълнуваме много от това“, обясни доктор Марко пред австрийската телевизия ORF.

