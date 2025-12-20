“А1 атлетика за младежи“ сезон 12 с девет състезания в осем града

Веригата атлетически състезания за млади таланти “А1 атлетика за младежи“ ще се проведе за дванадесета поредна година в девет надпревари в осем български града на осем стадиона. Откриването на веригата ще бъде на 18 април на синята тартанова писта на “Градския стадион“ в Ямбол. Следват две състезания на националния стадион в София на 21 април и 4 май по време на специализираните турнири за юноши за хвърляния и скокове – “Цветанка Христова“ и “Григор Христов“.

В рамките на няколко дни в началото на май Бургас и Русе ще бъдат домакини на “А1 атлетика за младежи“. Националният шампионат за юноши и девойки под 14 години в Габрово на 13-14 юни по традиция ще бъде част от веригата на стадион „Христо Ботев“.

През август са финалните три състезания в Хисаря на стадион “Крепост“ на 15 август, в Панагюрище на стадион “Орчо войвода“ на 19 август и в Самоков на стадион “Искър“ на 28 август. Финалното състезание в Самоков ще бъде на откритата през 2025-а година нова писта, а там ще бъдат наградени и победителите в генералното класиране.

Първата победителка в генералното класиране на веригата през 2015-а година е Вивиан Кръстева от Рилски атлет-Самоков. По-късно през годините Вивиан стана национална шампионка на многобой и днес е активна състезателка и треньорка на деца.

Победители във веригата са били и европейските шампиони за юноши и девойки под 18 години – Лъчезар Вълчев (троен скок) и Радина Величкова (100 м), както и националните рекордьори на 100 м с препятствия за девойки под 18 години – Ива Деливерска и на 400 м в зала за юноши под 18 години Васил Антонов, който е и единственият двукратен победител през 2022-а и 2023-а. Победителят от изданието през 2019-а Боян Хаджитодоров бе бронзов медалист от Европейския младежки олимпийски фестивал на троен скок три години по-късно.

Победителите от веригата са били от София, Пловдив, Русе, Самоков, Мизия, Разград, Добрич, Видин, Кюстендил, Хасково, Казанлък и Враца. Във веригата през 2026-а могат официално да участват картотекирани в БФЛА атлети родени през 2015-а, 2014-а и 2013-а година.

Състезания от веригата “А1 атлетика за младежи“ през 2026-а:

18 АПРИЛ – ЯМБОЛ

21 АПРИЛ – СОФИЯ (турнир ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА)

4 МАЙ – СОФИЯ (турнир ГРИГОР ХРИСТОВ)

6 МАЙ – БУРГАС

8 МАЙ – РУСЕ

13-14 ЮНИ – ГАБРОВО (Национален шампионат за момичета и момчета под 14 години)

15 АВГУСТ – ХИСАРЯ

19 АВГУСТ – ПАНАГЮРИЩЕ

28 АВГУСТ – САМОКОВ – ФИНАЛ



Снимка: списание "Атлетика"