Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. “А1 атлетика за младежи“ сезон 12 с девет състезания в осем града

“А1 атлетика за младежи“ сезон 12 с девет състезания в осем града

  • 20 дек 2025 | 11:01
  • 168
  • 0
“А1 атлетика за младежи“ сезон 12 с девет състезания в осем града

Веригата атлетически състезания за млади таланти “А1 атлетика за младежи“ ще се проведе за дванадесета поредна година в девет надпревари в осем български града на осем стадиона. Откриването на веригата ще бъде на 18 април на синята тартанова писта на “Градския стадион“ в Ямбол. Следват две състезания на националния стадион в София на 21 април и 4 май по време на специализираните турнири за юноши за хвърляния и скокове – “Цветанка Христова“ и “Григор Христов“.

В рамките на няколко дни в началото на май Бургас и Русе ще бъдат домакини на “А1 атлетика за младежи“. Националният шампионат за юноши и девойки под 14 години в Габрово на 13-14 юни по традиция ще бъде част от веригата на стадион „Христо Ботев“.

През август са финалните три състезания в Хисаря на стадион “Крепост“ на 15 август, в Панагюрище на стадион “Орчо войвода“ на 19 август и в Самоков на стадион “Искър“ на 28 август. Финалното състезание в Самоков ще бъде на откритата през 2025-а година нова писта, а там ще бъдат наградени и победителите в генералното класиране.

Първата победителка в генералното класиране на веригата през 2015-а година е Вивиан Кръстева от Рилски атлет-Самоков. По-късно през годините Вивиан стана национална шампионка на многобой и днес е активна състезателка и треньорка на деца.

Победители във веригата са били и европейските шампиони за юноши и девойки под 18 години – Лъчезар Вълчев (троен скок) и Радина Величкова (100 м), както и националните рекордьори на 100 м с препятствия за девойки под 18 години – Ива Деливерска и на 400 м в зала за юноши под 18 години Васил Антонов, който е и единственият двукратен победител през 2022-а и 2023-а. Победителят от изданието през 2019-а Боян Хаджитодоров бе бронзов медалист от Европейския младежки олимпийски фестивал на троен скок три години по-късно.

Победителите от веригата са били от София, Пловдив, Русе, Самоков, Мизия, Разград, Добрич, Видин, Кюстендил, Хасково, Казанлък и Враца. Във веригата през 2026-а могат официално да участват картотекирани в БФЛА атлети родени през 2015-а, 2014-а и 2013-а година.

Състезания от веригата “А1 атлетика за младежи“ през 2026-а:

18 АПРИЛ – ЯМБОЛ

21 АПРИЛ – СОФИЯ (турнир ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА)

4 МАЙ – СОФИЯ (турнир ГРИГОР ХРИСТОВ)

6 МАЙ – БУРГАС

8 МАЙ – РУСЕ

13-14 ЮНИ – ГАБРОВО (Национален шампионат за момичета и момчета под 14 години)

15 АВГУСТ – ХИСАРЯ

19 АВГУСТ – ПАНАГЮРИЩЕ

28 АВГУСТ – САМОКОВ – ФИНАЛ

Снимка: списание "Атлетика"

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Саръбоюков: Най-добрата година за мен

Саръбоюков: Най-добрата година за мен

  • 19 дек 2025 | 13:24
  • 678
  • 0
Саве се цели в експлозивен сезон 2026 след златен маратонски дубъл

Саве се цели в експлозивен сезон 2026 след златен маратонски дубъл

  • 18 дек 2025 | 19:42
  • 1080
  • 0
Облик Севил и Кишейн Томпсън с номинации за "Спортист на годината" в Ямайка

Облик Севил и Кишейн Томпсън с номинации за "Спортист на годината" в Ямайка

  • 18 дек 2025 | 18:22
  • 1276
  • 0
Почина бившият световен рекордьор в стийпълчейза Кери О'Брайън

Почина бившият световен рекордьор в стийпълчейза Кери О'Брайън

  • 18 дек 2025 | 17:08
  • 3486
  • 0
Коу е разочарован от правните пречки, които не позволяват отнемането на световния рекорд на Рут Чепнгетич

Коу е разочарован от правните пречки, които не позволяват отнемането на световния рекорд на Рут Чепнгетич

  • 18 дек 2025 | 15:43
  • 550
  • 0
Себастиан Коу: Календарът трябва да се контролира след фалита на Големия шлем на атлетиката

Себастиан Коу: Календарът трябва да се контролира след фалита на Големия шлем на атлетиката

  • 18 дек 2025 | 15:20
  • 413
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

  • 20 дек 2025 | 07:53
  • 36962
  • 45
Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 53967
  • 200
Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

  • 19 дек 2025 | 23:20
  • 23311
  • 30
Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

  • 20 дек 2025 | 08:47
  • 2223
  • 1
Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

  • 20 дек 2025 | 08:20
  • 2479
  • 1
Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

  • 20 дек 2025 | 07:06
  • 2583
  • 0