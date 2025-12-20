Шели-Ан Фрейзър-Прайс за най-трудните си американски съпернички: Нямаше място за грешки

Легендарната ямайска спринтьорка Шели-Ан Фрейзър-Прайс разсъждава върху интензивната конкуренция, с която се е сблъсквала срещу най-силните си американски опонентки, и уроците, които е научила от това.

Фрейзър-Прайс, която е една от най-титулуваните атлетки в историята с невероятните 26 медала от световно ниво, наскоро говори открито за пътя си от олимпийска шампионка до майка, като разкри и кои са двете най-трудни жени, срещу които се е състезавала.

38-годишната икона приключи своята бляскава кариера по-рано тази година, като последното ѝ състезание беше на Световното първенство в Токио през 2025 г., където спечели сребърен медал в щафетата 4x100 метра. Сега Шели-Ан Фрейзър-Прайс навлиза в нова глава от живота си: пенсионирането.

Кралицата на ямайския спринт се радва на дълга кариера, през която се е състезавала срещу редица съпернички – някои от които са се оттеглили отдавна, а други все още се състезават.

"Да не би да ме наричате стара? Трябва да са от поколението, с което започнах да бягам… Алисън Феликс и Кармелита Джетър“, сподели Шели-Ан Фрейзър-Прайс пред Sportstar.

"Конкуренцията беше наистина жестока, защото нямаше място за грешки. Не можеше да си позволиш година, в която просто да караш по-леко. Те правеха всяко състезание оспорвано.“

Когато става въпрос за състезания със собствения ѝ син, Шели-Ан Фрейзър-Прайс прилага същия строг подход, както и по време на състезанията за родители в училището на сина си.

"Състезавала съм се със сина си няколко пъти и не съм му позволявала да победи. Така няма да научи нищо“, каза тя.

В момента Зион е запален по футбола, а Шели-Ан Фрейзър-Прайс се учи да бъде подкрепящ родител отстрани.

"Мисля, че това, което ми е трудно като спортист, е да разбера, че за него трябва да бъда преди всичко майка“, признава тя. "Изкушавам се, когато е на терена, да казвам "ритай топката“, "подай топката“ или "стреляй“, а той идва при мен и казва: "Мамо, просто се успокой.“

Въпреки че му е предложила да го тренира, ако някога се насочи към леката атлетика, синът ѝ се колебае. "Той казва: „Не. Моля те, помни, че съм просто дете.“ Всъщност мисли, че ще го тренирам твърде усилено“, споделя тя.

"Лично аз просто искам да вървя до него по пътя му... Просто му позволявам той да води по отношение на това, което харесва.“

След забележителна 18-годишна кариера легендарната спринтьорка Шели-Ан Фрейзър-Прайс прегръща нова глава, заменяйки стартовите блокчета с водене на дете до училище и футболни мачове.

Ямайската икона разсъждава върху последния си сезон, емоционалния преход от спорта, който обича, и новата удовлетворяваща роля на майка на пълен работен ден.

Прощалното турне на Шели-Ан Фрейзър-Прайс не се разви точно по план. Контузия на Световното първенство в Будапеща я принуди да положи огромни усилия за олимпийската година – предизвикателство, което завърши с разочарованието от оттеглянето ѝ от полуфиналите на 100 метра в Париж.

"Беше тежко“, призна тя. "Реалността, че не можах да стигна до старта, беше тежка. Бях работила толкова усилено, за да стигна до този момент... Бих предпочела изобщо да не бях отишла, вместо да работя толкова здраво и дори да не мога да застана на линията, за да се състезавам в полуфиналите.“

Въпреки неуспехите, тя намира усещане за завършеност на последното си Световно първенство. Макар да завърши шеста на 100 метра, тя си тръгна със сребърен медал в щафетата 4x100 метра – задоволителен край на една легендарна кариера.

"Получих възможността да застана на старта и да завърша по своите собствени условия“, обясни Фрейзър-Прайс. "За мен да завърша означава просто да знам, че съм дала всичко от себе си. Оставих всичко на пистата и си тръгнах удовлетворена от всичко, което успях да постигна.“

Тя добави: "Когато си тръгнах от Световното първенство с медал, това беше чудесен начин да затворя тази глава. Може да не беше златен медал, но съм се състезавала с толкова много различни жени от толкова различни възрастови групи. Стигнах до финал и си тръгнах с медал.“

Докато Шели-Ан Фрейзър-Прайс се оттегля от активния спорт, тя оставя след себе си наследство от постоянство, отдаденост и спортен дух, което ще вдъхновява бъдещите поколения атлети.

Снимки: Gettyimages