Дуплантис спечели наградата на BBC за световна спортна звезда за втора поредна година

Шведската звезда в овчарския скок Арманд Дуплантис спечели приза на BBC за световна спортна звезда на годината за втори пореден път. Дуплантис подобри световния рекорд за 14-ти път, печелейки трета поредна световна титла в Токио през септември.

Преодоляването на височина от 6.30 метра от 26-годишния атлет беше неговият четвърти световен рекорд за 2025 г. – най-много подобрения на върховото постижение в рамките на една година в кариерата му.

Той скочи 6.27 метра в Клермон-Феран през февруари, преди да подобри рекорда си с още един сантиметър в Стокхолм през юни, а след това и в Будапеща през август.

"Благодаря ви много. За мен е огромна чест и наистина го оценявам“, заяви Дуплантис, след като получи наградата си.

Считан за най-великия състезател в овчарския скок за всички времена, Дуплантис вече е спечелил всички възможни значими златни медали и има най-много скокове над шест метра в историята.

Двукратният олимпийски шампион е носител на последните осем световни златни медала в овчарския скок за мъже, както на открито, така и в зала.

Последният триумф на Дуплантис в Япония удължи серията му без загуба до 37 състезания – поредица от доминация, която датира от юли 2023 г.

Той постигна това пред запленена публика в Токио, която остана на стадиона дълго след края на останалите събития за вечерта, за да наблюдава поредния му опит за световен рекорд.

Наградата на BBC за световна спортна звезда на годината беше определена чрез публично гласуване.

Останалите претенденти в краткия списък бяха американската атлетка Сидни Маклафлин-Леврон, испанската футболистка Марийона Калдентей, американският боксьор Терънс Крауфорд, японската бейзболна звезда Шохей Отани и египетският футболист Мохамед Салах.

При спечелването на миналогодишната награда Дуплантис беше избран пред американската гимнастичка Симон Байлс, американската баскетболистка Кейтлин Кларк, швейцарската състезателка с инвалидни колички Катрин Дебрюнер, нидерландската атлетка Сифан Хасан и френския плувец Леон Маршан.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages