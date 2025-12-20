Батоклети се цели в домашна слава в Рим

Сребърната олимпийска медалистка и европейска шампионка Надя Батоклети ще се завърне на пистата за бягането на 5000 метра на домашния си турнир от Диамантената лига Golden Gala Pietro Mennea в Рим през юни 2026 г.

Италианската звезда в дългите бягания ще се завърне на мястото на най-големия си триумф през юни, преследвайки първата си победа във веригата пред родна публика в Рим.

Батоклети, която спечели сребърен медал на 10 000 метра на Игрите в Париж 2024 и стана европейска шампионка на 5000 метра, е част от новото поколение италиански атлети, които се утвърдиха сред световния елит през последните години.

Тя има специална връзка с Рим, след като спечели европейското си злато именно там през 2024 г., преди да счупи италианския рекорд със зашеметяващото време от 14:23.15 на миналогодишния турнир от Диамантената лига на "Стадио Олимпико“.

25-годишната атлетка завърши трета в това бягане, спечелено от рекордьорката на сериите Беатрис Чебет, и се завръща в Рим през 2026 г. с амбицията да постигне нещо повече.

На 4 юни италианката ще се надява, че домакинското предимство ще ѝ помогне да спечели първата си победа в Диамантената лига.

"Golden Gala е любимото ми състезание“, заяви Батоклети. "Развълнувана съм, че ще мога да участвам за трети път и отново ще имам тази възможност. "Олимпико“ е мечта; имам толкова много прекрасни спомени от Европейското първенство в Рим, от бягането на 1500 метра след Олимпийските игри в Париж и, разбира се, от 5000-те метра миналата година. Сигурна съм, че благодарение на организаторите ще се получи още едно невероятно предизвикателство и нямам търпение да изживея месеците и седмиците до 4 юни, усещайки атмосферата на събитието. Щастлива съм, че цялото ми семейство ще бъде там, за да ме подкрепи, и каня всички италиански фенове да бъдат на стадиона за тази велика спортна вечер.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages