  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик ще представи тима си за новия сезон на спортен празник в училище

Нефтохимик ще представи тима си за новия сезон на спортен празник в училище

  • 19 сеп 2025 | 16:16
  • 124
  • 0
Нефтохимик ще представи тима си за новия сезон на спортен празник в училище

Със спортен празник по случай Европейския ден на спорта в училище шесткратният шампион на страната ни по волейбол за мъже ВК Нефтохимик 2010, ще представи тима си за новия сезон 2025/2026 заедно с деца от Основно училище "Пейо Яворов", съобщиха от бургаския клуб.

"Празникът в бургаската зала "Бойчо Брънзов" започва в 16:00 часа на 26 септември, другия петък. Той е организиран от "Лукойл България", ОУ "Пейо Яворов" и ВК Нефтохимик 2010 със съдействието на Община Бургас.

Почетни гости са кметът на Община Бургас - г-н Димитър Николов, г-н Александър Величков - генерален директор на "Лукойл България", и г-жа Светлана Костадинова - директор на ОУ "Пейо Яворов".

В 16:00 ч. в залата ще бъдат посрещнати учениците. След това ще има тържествено приветствие от кмета - г-н Николов, от г-н Величков и от г-жа Костадинова.

След загрявка с треньори от ВК Нефтохимик 2010 учениците от ДПейо ЯворовУ ще имат демонстративна двустранна игра с отбор на ВК Нефтохимик 2010.

На участниците в спортния празник ще бъдат връчени грамоти. В 17:15 ч. трябва да започне представянето на мъжкия волейболен отбор на клуба ни за сезон 2025/2026 г.

Следва първата контролна среща за новия сезон - с ВК Черно море (Варна).

Чакаме ви в зала "Бойчо Брънзов" на 26 септември в 16:00 часа! Винаги заедно!", написаха от Нефтохимик на официалната си страница.

