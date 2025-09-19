Сериозна работа на "Лаута"

Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  19 сеп 2025 | 15:32
Сериозна работа кипи в момента по изграждането на инфраструктурата около стадион "Локомотив", пише "Пловдив24".

Днес започна полагането на плочките зад Трибуна Спортклуб. В същото време се изчиства и заравнява теренът зад Трибуна Бесика, където след няколко дни ще започне работата по покриването с плочки.

Зад Южната трибуна се копае за изграждане на водопроводна и електрическа система.

Наред с това продължава и работата по изграждането на централната трибуна на стадиона. В момента там се подготвя куфража за наливането на новата бетонна плоча.

