Сериозна работа на "Лаута"

Сериозна работа кипи в момента по изграждането на инфраструктурата около стадион "Локомотив", пише "Пловдив24".

Днес започна полагането на плочките зад Трибуна Спортклуб. В същото време се изчиства и заравнява теренът зад Трибуна Бесика, където след няколко дни ще започне работата по покриването с плочки.

Зад Южната трибуна се копае за изграждане на водопроводна и електрическа система.

Наред с това продължава и работата по изграждането на централната трибуна на стадиона. В момента там се подготвя куфража за наливането на новата бетонна плоча.