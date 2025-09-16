41 години от бенефиса на Зума

Днес се навършват 41 години от момента, в който голямата легенда на Локомотив (Пловдив) и българския футбол Христо Бонев официално слага край на богатата си кариера. На 16 септември 1984 година пред повече от 40 000 зрители на стадион "9 септември" се провежда бенефисът на Зума.



Христо Бонев става първият български футболист, в чиято чест се организира подобен международен бенефисен мач. В Пловдив един срещу друг излизат националният отбор на България (ветерани) и сборен състав на Европа (ветерани), в който личат имената на двама световни шампиони - Боби Мур (Англия) и Волфганг Оверат (Германия).

България е в състав: Симеон Симеонов; Александър Шаламанов, Иван Димитров, Божил Колев, Добромир Жечев; Борис Гаганелов, Атанас Михаилов, Христо Бонев, Павел Панов, Динко Дерменджиев - Чико, Георги Попов - Тумби.



Треньори: Стефан Божков, Христо Младенов;



Състав на сборния отбор на Европа: Ян Томашевски (Полша), Владимир Веремееев (СССР), Станислав Ошлизло (Полша), Боби Мур (Англия), Волфганг Оверат (ФРГ), Ференц Бене (Унгария), Ковалски (Полша), Карол Добиаш (Чехословакия), Мирча Луческу (Румъния), Зигфрид Шолтишик (Полша), Смолек (Чехословакия), Петър Жеков (България);



Треньори: Стефан Ковач (Румъния), Райко Митич (Югославия).