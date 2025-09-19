Дъжд отложи четвъртфиналите в Сеул

Популярни
  19 сеп 2025 | 15:30
Четвъртфиналите на турнира в Сеул УТА 500, които включват и сблъсъка между световната номер 2 Ига Швьонтек и чехкинята Барбора Крейчикова, бяха отложени за събота заради дъжда, обявиха организаторите на състезанието.

"Четирите четвъртфинала ще се изиграят в събота следобед. Водачката с схемата Ига Швьонтек ще срещне съперничката си Барбора Крейчикова по обяд на централния корт", се казва в съобщението на организаторите, които цялата седмица трябваше да наместват мачовете заради отлагания и закъснения поради лошото време.

Ига Швьонтек не игра в първия кръг в корейската столица, като започна участието си в четвъртък с победа над румънката Сорана Кирстя с 6:3, 6:2. Това бе първа среща за полякинята след загубата й в два сета на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ от бъдещата финалистка Аманда Анисимова на 3 септември. Швьонтек играе за първи път на твърдите кортове в Сеул. Съперничката й Барбора Крейчикова, която е двукратна победителка от турнири от Големия шлем, се класира за тази фаза, след като спаси три мачбола, а в последствие се наложи над британката Ема Ръдукану.

В другите четвъртфинали рускинята Екатерина Александрова среща германската квалификантка Ела Зайдел, третата поставена в схемата Клара Таусон от Дания ще се изправя срещу австралийката Мая Джойнт, а в последния мач нидерландката Сузан Ламенс ще играе с чехкинята Катерина Синякова, която тръгна от квалификациите.

