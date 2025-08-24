Черноломец громи Светкавица в местното дерби

Черноломец (Попово) разгроми у дома Светкавица (Търговище) с 6:1 в съседското дерби. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Домакините можеха да вкарат още. С хеттрик за победата се отчете Цветослав Петров. Той откри резултата в 18-ата минута. В 32-ата Тихомир Кънев удвои. Малко след това се разписа и Светослав Славчев. Петров разтресе мрежата на съперника и в 62-ата минута. В 78-ата пък оформи хеттрика си. Радостин Стоилов реализира шестото попадение. Мухамед Исмаилов вкара почетния гол за Светкавица в последните секунди на двубоя.