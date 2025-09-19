Популярни
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
  2. Ювентус (Малчика)
Любомир Иванов: Достигнахме дъното

  • 19 сеп 2025 | 14:03
  • 322
  • 0

Утре Ювентус (Малчика) приема едноименния тим на Павликени. Срещата е от петия кръг на Северозападната Трета лига.

„Преди старта на първенството, знаех, че ще ни бъде много трудно в първите три, четири мача. Не очаквах обаче, че след тях няма да имаме нито една точка. Достигнахме дъното. Сега трябва да се оттласнем от него. Можем да го направим, като спрем да допускаме леки голове. Предстои двубой, важен и за двата отбора. Ясно е, че ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Любомир Иванов, играещ треньор на Ювентус.  

