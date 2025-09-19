Любомир Иванов: Достигнахме дъното

Утре Ювентус (Малчика) приема едноименния тим на Павликени. Срещата е от петия кръг на Северозападната Трета лига.

„Преди старта на първенството, знаех, че ще ни бъде много трудно в първите три, четири мача. Не очаквах обаче, че след тях няма да имаме нито една точка. Достигнахме дъното. Сега трябва да се оттласнем от него. Можем да го направим, като спрем да допускаме леки голове. Предстои двубой, важен и за двата отбора. Ясно е, че ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Любомир Иванов, играещ треньор на Ювентус.