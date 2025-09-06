Популярни
  Локомотив (Мездра) без проблеми в Малчика

  6 сеп 2025
Локомотив (Мездра) разгроми като гост Ювентус (Малчика) с 5:1 и продължава с пълен точков актив. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига. „Железничарите“ изиграха силно първо полувреме. Създадоха положения за гол, но ги пропиляха. След почивката коригираха мерника си. В началните секунди на втората част, Сергей Георгиев вкара за Локомотив. След 180 секунди, Ивайло Дудушки удвои. Николай Николов направи резултата категоричен в 60-ата минута. В 68-ата Мартин Милков вкара почетния гол за домакините. Ваньо Иванов в 76-а и Иван Аспарухов в 88-ата минута бяха точни за отбора от Мездра. Ювентус доигра последните минути с намален състав, защото Кристиан Аначков беше отстранен с червен картон, заради реплика към страничния съдия.

