Лидия Енчева се класира за полуфиналите в Пазарджик

Българката Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик с награден фонд 40 хиляди долара и гостоприемство.

19-годишната Енчева, която участва с "уайлд кард", надделя над Джорджия Андрея Крачун (Румъния) с 2:6, 7:6(3), 6:0 след почти два часа и половина игра.

Българската тийнейдържа започна колебливо и загуби откриващите четири гейма, след което и първия сет. Във втората част тя успя на пет пъти да навакса пробив пасив, включително и изоставане от 2:5 гейма, след което дръпна с 5:1 точки в тайбрека и изравни резултата. До края Енчева доминираше и стигна до пълен обрат.

За място на финала тя очаква победителката от двубоя между 18-годишната си сънардничмка Елизара Янева и втората в схемата Анастасия Соболева (Украйна), които играят по-късно днес.

В надпреварата на двойки този следобед българската националка Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), водачки в схемата, ще играят за титлата срещу номер 2 Яна Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрахимова (Русия).