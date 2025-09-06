Официално: Джоузеф Паркър срещу Фабио Уордли на 25 октомври

Джоузеф Паркър ще се изправи срещу опасния нокаутьор Фабио Уордли в интригуващ сблъсък в тежка категория.

Мачът между Джоузеф Паркър и Фабио Уордли е официално насрочен за 25 октомври в Лондон, като битката ще се проведе в зала „O2 Arena“.

Паркър (36-3, 24 с нокаут) се опитваше да си осигури задължителен мач срещу абсолютния шампион Александър Усик. Екипът на Усик обаче се позова на контузия в гърба, за да отложи такава битка.

Ако WBO реши да отнеме световната си титла в тежка категория от Усик, е много вероятно 33-годишният Паркър да бъде издигнат от временен до пълен статут на шампион, а битката с Уордли да бъде за пояса на WBO.

Уордли (19-0-1, 18 с нокаут) е боец със силен удар и голяма решителност. В последния си мач той изглеждаше надигран по отношение на уменията от Джъстис Хуни, но успя да пласира чудовищен десен прав и да нокаутира Хуни в десетия рунд. Единственото "петно" в професионалната кариера на 30-годишния боксьор е равенството с Фрейзър Кларк от март 2024 г. В реванша шест месеца и половина по-късно Уордли спря Кларк още в първия рунд.

Това е интригуващ двубой, защото Уордли изглежда има реален шанс за нокаут срещу почти всеки съперник. Той също така е показал, че може да се справя с трудности, да устоява и да запазва силата на удара си до късните рундове. Паркър обаче е далеч по-опитен, особено на най-високо ниво в дивизията, и трябва да се счита за фаворит, тъй като се намира в най-добрата форма в кариерата си.

За същата галавечер са обявени и три подгряващи срещи. Дензъл Бентли ще се изправи срещу Ендри Сааведра в 12-рундов мач в средна категория; Люис Едмъндсън ще се бие с Езра Тейлър в 12-рундов двубой в лека тежка категория; а Ройстън Барни-Смит ще срещне Дани Куортърмейн в категория „супер перо“.