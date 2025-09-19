Популярни
  3. Андрей Андреев: Няма какво да губим в Самоков

Андрей Андреев: Няма какво да губим в Самоков

  • 19 сеп 2025 | 12:45
  • 192
  • 0

Утре, вторият отбор на Септември (София) играе в Самоков с местния Рилски спортист. Срещата е от деветия кръг на Югозападната Трета лига.

„Пореден мач срещу един от претендентите за първото място. От началото на сезона, никой не успя да победи Рилски спортист. Имат доста опитни играчи в състава си. Ние сме на другия полюс – младите ни футболисти тепърва ще трупат такъв. Именно за това е полезен за нас предстоящия двубой в Самоков. Наясно сме, че ще ни е доста тежко. Няма какво да губим обаче. Излизаме да покажем какво можем. Нормално е да се борим и надяваме да спечелим нещо“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, старши треньор на Септември II (София).

