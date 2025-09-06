Дубълът на Септември (София) с четвърта победа

В Герман, Септември II (София) надигра гостуващия му Германея (Сапарева баня) с 4:2. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига. Андрей Дудоленски даде преднина на дубъла с гол, десетина минути от началото. В 35-ата настана суматоха пред вратата на Септември и топката спря в мрежата. Скоро обаче Никола Генчев центрира и Никола Ангелов разтресе мрежата на Германея. Със започване на второто полувреме, Петър Пейчев подаде и Дудоленски се разписа още веднъж. Удар от далеч на капитана Даниел Георгиев върна интригата – 3:2, в 54-ата минута. В 87-ата обаче влезлия като резерва Васил Алексов беше фаулиран и другият капитан Марсел Ахмед реализира от дузпа четвъртото попадение за столичния тим.