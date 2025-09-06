Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германея (Сапарева баня)
  3. Дубълът на Септември (София) с четвърта победа

Дубълът на Септември (София) с четвърта победа

  • 6 сеп 2025 | 22:31
  • 360
  • 0
Дубълът на Септември (София) с четвърта победа

В Герман, Септември II (София) надигра гостуващия му Германея (Сапарева баня) с 4:2. Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига. Андрей Дудоленски даде преднина на дубъла с гол, десетина минути от началото. В 35-ата настана суматоха пред вратата на Септември и топката спря в мрежата. Скоро обаче Никола Генчев центрира и Никола Ангелов разтресе мрежата на Германея. Със започване на второто полувреме, Петър Пейчев подаде и Дудоленски се разписа още веднъж. Удар от далеч на капитана Даниел Георгиев върна интригата – 3:2, в 54-ата минута. В 87-ата обаче влезлия като резерва Васил Алексов беше фаулиран и другият капитан Марсел Ахмед реализира от дузпа четвъртото попадение за столичния тим.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дунав разби Бела

Дунав разби Бела

  • 6 сеп 2025 | 21:58
  • 1089
  • 1
Черноморец (Балчик) приключи Доростол за 27 минути

Черноморец (Балчик) приключи Доростол за 27 минути

  • 6 сеп 2025 | 21:54
  • 870
  • 0
ЦСКА 1948 направи равен с Раднички (Ниш) в Банско

ЦСКА 1948 направи равен с Раднички (Ниш) в Банско

  • 6 сеп 2025 | 21:53
  • 623
  • 0
Септември (Тервел) излъга десет от Волов в Шумен

Септември (Тервел) излъга десет от Волов в Шумен

  • 6 сеп 2025 | 21:40
  • 697
  • 5
Марица (Пловдив) с важен успех в Хасково

Марица (Пловдив) с важен успех в Хасково

  • 6 сеп 2025 | 21:20
  • 916
  • 0
Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 21:11
  • 27629
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

  • 6 сеп 2025 | 19:19
  • 38925
  • 30
Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

  • 6 сеп 2025 | 17:20
  • 16709
  • 44
Анисимова срещу Сабаленка на финала на US Open

Анисимова срещу Сабаленка на финала на US Open

  • 6 сеп 2025 | 22:33
  • 8983
  • 10
Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

  • 6 сеп 2025 | 16:54
  • 14180
  • 7
Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

  • 6 сеп 2025 | 20:50
  • 14702
  • 5
Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

Изиграха се седем мача от Втора лига - резултати и класиране

  • 6 сеп 2025 | 21:11
  • 27629
  • 19