Компани обсъди вариантите за левия бек и предупреди за опасности срещу Хофенхайм

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани отказа да отговори конкретно кой ще започне отляво на защитата на баварците в мача с Хофенхайм, след като Йосип Станишич получи контузия по време на сблъсъка с Челси. Тогава на мястото му влезе Саша Боей. Най-вероятно отново той ще изпълни тази роля, макар че не е невъзможно и Конрад Лаймер да бъде използван отляво. Компани предупреди и за многото "скрити опасности" при утрешното гостуване на Хофенхайм.

Още един краен бранител на Байерн е с контузия

"Ще видите утре какъв е планът ни. Не ни остават много възможности, след като Станишич отпадна. Ще видим как е Рафаел Герейро. Той не е тренирал тази седмица. Контузията на Стани обаче е краткосрочна, така че ситуацията не е толкова лоша за него. Ще пропусне няколко мача, но се надяваме да се върне след паузата за националните отбори. Конрад Лаймер от доста време е много комплексен за нас. Той се представя добре и отдясно, и отляво. Мисля, че подобри играта си в защита и вече свикна да играе на тази позиция.

Представянето на Саша Боей срещу Челси бе много добро, но и преди казах, че е важно да имам доверие на всеки играч, който имам. Саша е част от това. Фокусът пада върху целия състав, а не върху един играч.

За мача с Хофенхайм нямаме други контузени освен Станишич, но в този двубой има много скрити опасности. Отборът спечели всичките си мачове от предсезонната подготовка, победи и за Купата, представят се добре всеки път. Те ще си мислят, че това е техният момент. Ние обаче също сме в добра форма, така че няма да се подготвяме за Хофенхайм по различен начин от този, по който се подготвихме за Челси", заяви Компани по време на днешната си пресконференция.

