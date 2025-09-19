Топмьолер: За такива моменти живеем

Старши треньорът на Айнтрахт (Франкфурт) Дино Топмьолер беше изключително доволен от представянето на отбора при домакинската победа с 5:1 над турския Галатасарай в първия кръг на Шампионската лига по футбол. Той заяви, че играчите са изпълнили отлично предначертания план за мача с висока агресивна преса и заслужено са спечелили, въпреки поучения ранен гол.

"За такива моменти живеем във футбола. Затова тренираме, затова страдаме отново и отново. Проведохме много добре мача. Стратегията ни с пресата проработи перфектно и момчетата я изпълниха отлично. Постигнахме напълно заслужена победа с красиви голове и ситуации. Атмосферата на стадиона беше невероятна. Все едно бяхме на финал. Феновете бяха изключителни. Енергията се чувстваше отвсякъде", коментира Топмьолер.

"При техния гол допуснахме индивидуална грешка, което винаги може да се случи. Може би в началото бяхме малко нервни. Повратният момент беше изравнителният гол. На почивката казах на момчетата, че имат необходимите качества и няма от какво да се притесняват. В дефанзивен план като цяло бяхме солидни, а след 30-ата минута и атаката ни заработи. Представянето на целия отбор беше топ", добави специалистът.

Айнтрахт има една от най-трудните програми в основната фаза на Шампионската лига през този сезон, като в следващия кръг гостува на Атлетико Мадрид, а сред другите съперници са шампионите на Англия (Ливърпул), на Италия (Наполи) и на Испания (Барселона).

"Искаме да изживеем още подобни вечери и да им се насладим. Знаем, че имаме шанс срещу всеки съперник. В края ще видим какво ще покаже класирането", каза той.

