  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Юлияна Янева след схватките в Загреб: Около мен винаги е драматично

Юлияна Янева след схватките в Загреб: Около мен винаги е драматично

  • 19 сеп 2025 | 10:26
  • 232
  • 0
Юлияна Янева след схватките в Загреб: Около мен винаги е драматично

"Това е най-волевият ми медал", заяви Юлияна Янева пред БНТ, след като се окичи със сребро на световното в Загреб. Българката се върна на тепиха след поредното дълго лечение на травма, постигна 4 впечатляващи победи, а на финала отстъпи единствено на японката Ами Иши, №1 в света от по-горната категория.

„С японката всичко отново беше тактика, просто миг невнимание ми костваеше точка, която отиде за нея, късно започнах да търся обрат – призна Юлияна. - Дори по моите изчисления една секунда не ми стигна. Ако бях тръгнала по-рано, нещата щяха да се получат, но...Приемам го като урок, продължавам напред!“

Юлияна Янева се окичи със сребро от Световното в Загреб
Юлияна Янева се окичи със сребро от Световното в Загреб

И допълни, че е изключително доволна от цялостното си представяне на първенството, дори на финала.„Но понякога е и до късмет или съдба..., ще се постарая следващият път България да бъде на върха - продължи Янева. - Около мен винаги е драматично, винаги е екшън, но това са неща, които са ме изградили като човек, който съм в момента. И са ми помогнали да израдя характера, който показвам в момента.Благодаря на всички около мен – на семейството ми, на близките и приятелите, на целия треньорски щаб, на първи ми треньор Михаил Михов, на личния ми треньор Серафим Бързаков, на Симеон Щерев. Благодаря за атмосферата, която ми е предоставена, за да се подготвям. А също на моя клуб „Юнак Локомотив“ (Русе), на Валентин Йорданов, на Стефан Николов, с когото трябваше да се сбогуваме, на ръководството на Българската федерация по борба....“

Симеон Щерев: Дудова и Янева не загубиха, а получиха уроци
Симеон Щерев: Дудова и Янева не загубиха, а получиха уроци

Янева достигна до първия си финал при жените в Загреб, след като през 2019-а бе пета. А през 2023-а ликува на европейския връх.

