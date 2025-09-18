Юлияна Янева се окичи със сребро от Световното в Загреб

Юлияна Янева спечели първия медал за България от тазгодишното световно първенство по борба за мъже и жени. Европейската шампионка от 2023-а се пребори за сребърно отличие в категория до 68 килограма на Мондиала в Загреб. Във финална среща на тепиха в хърватската столица 27-годишната спортистка от Кукорево допусна поражение от японката Ами Ишии.

Янева атакува първо с придърпване на дясната ръка на азиатката. След това Ишии се впусна в атака в краката, а българката контраатакува и отбеляза две точки с обръщане. 22-годишната японка върна една точка с избутване от тепиха. В последните две секунди на първата част Ишии се опита да отбележи две точки чрез събаряне в левия крак на Янева. Симеон Щерев и Серафим Бързаков оспориха първоначалното решение на съдиите да отсъдят точки и на повторението се видя, че повалянето е постигнато след изтичането на времето.

Така Янева влезе във втората част с предимство в резултата. Минута след началото на решаващата част Ишии отбеляза две точки, а освен това в атаката си неволно удари по лицето Янева. Това доведе до кратка лекарска намеса. В последните 80 секунди Янева даде всичко от себе си в офанзива, но Ишии се отбраняваше добре и запази преднината си с 4-2 точки.

Припомняме, че по пътя към финала Янева Ханум Велиева, победи със 7:6 севернокорейката Сол Гум Парк, на четвъртфинала надви с 8:4 румънката Катерина Зеленик – №2 в света, а на полуфинала направи сензация – спечели с 6:1 срещу китайката Джиа Лонг, световна шампионка от 2024 година.

Утре (19.09) в Хърватия ще стартира Дейвид Димитров на 72 кг класически стил, като негов съперник е сребърният медалист на 67 кг от последните две Олимпиади Парвиз Насибов (Украйна).

Снимки: start-photo.bg