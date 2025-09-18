Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Юлияна Янева се окичи със сребро от Световното в Загреб

Юлияна Янева се окичи със сребро от Световното в Загреб

  • 18 сеп 2025 | 20:35
  • 3153
  • 1
Юлияна Янева се окичи със сребро от Световното в Загреб

Юлияна Янева спечели първия медал за България от тазгодишното световно първенство по борба за мъже и жени. Европейската шампионка от 2023-а се пребори за сребърно отличие в категория до 68 килограма на Мондиала в Загреб. Във финална среща на тепиха в хърватската столица 27-годишната спортистка от Кукорево допусна поражение от японката Ами Ишии. 

Янева атакува първо с придърпване на дясната ръка на азиатката. След това Ишии се впусна в атака в краката, а българката контраатакува и отбеляза две точки с обръщане. 22-годишната японка върна една точка с избутване от тепиха. В последните две секунди на първата част Ишии се опита да отбележи две точки чрез събаряне в левия крак на Янева. Симеон Щерев и Серафим Бързаков оспориха първоначалното решение на съдиите да отсъдят точки и на повторението се видя, че повалянето е постигнато след изтичането на времето.

Така Янева влезе във втората част с предимство в резултата. Минута след началото на решаващата част Ишии отбеляза две точки, а освен това в атаката си неволно удари по лицето Янева. Това доведе до кратка лекарска намеса. В последните 80 секунди Янева даде всичко от себе си в офанзива, но Ишии се отбраняваше добре и запази преднината си с 4-2 точки.

Припомняме, че по пътя към финала Янева Ханум Велиева, победи със 7:6 севернокорейката Сол Гум Парк, на четвъртфинала надви с 8:4 румънката Катерина Зеленик – №2 в света, а на полуфинала направи сензация – спечели с 6:1 срещу китайката Джиа Лонг, световна шампионка от 2024 година.

Утре (19.09) в Хърватия ще стартира Дейвид Димитров на 72 кг класически стил, като негов съперник е сребърният медалист на 67 кг от последните две Олимпиади Парвиз Насибов (Украйна). 

Снимки: start-photo.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Kубатов откри с победа българското участие при класиците в Загреб

Kубатов откри с победа българското участие при класиците в Загреб

  • 18 сеп 2025 | 13:55
  • 694
  • 0
Националите ни по бокс при младежите ще направят подготовка в Турция

Националите ни по бокс при младежите ще направят подготовка в Турция

  • 18 сеп 2025 | 13:42
  • 791
  • 0
Дудова влиза в битка за медал от Световното

Дудова влиза в битка за медал от Световното

  • 18 сеп 2025 | 13:12
  • 636
  • 0
Джейк Пол срещу Танк Дейвис ще се проведе в Маями

Джейк Пол срещу Танк Дейвис ще се проведе в Маями

  • 18 сеп 2025 | 13:08
  • 400
  • 0
Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

  • 18 сеп 2025 | 12:35
  • 995
  • 0
Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

  • 18 сеп 2025 | 12:29
  • 1121
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 13044
  • 18
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 92320
  • 234
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 27046
  • 33
Керкез отказа да си тръгне от ЦСКА, каза кога е щял да подаде оставка

Керкез отказа да си тръгне от ЦСКА, каза кога е щял да подаде оставка

  • 18 сеп 2025 | 19:57
  • 35650
  • 38
Ранните мачове в Шампионската лига приключиха

Ранните мачове в Шампионската лига приключиха

  • 18 сеп 2025 | 21:40
  • 22176
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 410250
  • 13