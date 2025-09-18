Симеон Щерев: Дудова и Янева не загубиха, а получиха уроци

Старши треньорът на женския национален отбор по борба Симеон Щерев коментира представянето на Биляна Дудова и Юлияна Янева на световното първенство в Загреб.

Припомняме, че Дудова стигна до петото място в категория до 62 килограма след две победи и две поражения на тепиха в хърватската столица. Янева пък донесе първи медал за страната ни от тазгодишния Мондиал, като стигна до среброто в по-горната дивизия до 68 килограма след четири успеха и едно поражение на финала.

“Първо искам да поздравя и двете момичета. Показаха страхотна борба. Аз не смятам, че те са загуби, а получиха уроци. Без грешки няма как да стане. Който не прави нищо, той не прави грешки. Искам да благодаря и на моите помощници. Подготовката се водеше централизирано в Дианабад. Резултати има. Български треньори, български състезатели. Това е, което искаме”, заяви Щерев пред БНТ непосредствено след финалите на двете ни представителки.

Юлияна Янева се окичи със сребро от Световното в Загреб

“Янева допусна грешка. Смени гарда. От ляв гард мина в десен гард. Това е един миг. Биляна по същия начин. Тя загуби в последните 20 секунди. И двете печелеха срещите. Силният спортист трябва да има и силен характер. Не трябва да се връщаме назад, гледаме напред. Готвим се за медали от олимпийски игри”

Дудова остана на една точка от медал от Световното

Наставникът на дамите допълни, че Дудова и Янева все още не са в оптимална форма, тъй като до скоро са се възстановявали от контузии, но са показали характер.