Защо Хамилтън разпродаде колекцията си от коли?

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън разкри днес в Баку, че е предприел сериозна промяна в личния си живот – той е разпродал личната си колекция автомобили и се е насочил към изкуството.

Години наред Люис колекционира редки и скъпи спортни автомобили – от класически модели на Мерцедес от началото на 90-те години през различни модели на Ферари до редки коли като Пагани Zonda.

„Вече нямам никакви коли – обясни днес Хамилтън. – Отървах се от всичките ми автомобили. Сега повече се интересувам от изкуство.“

Но Хамилтън уточни, че е готов да си купи още една кола, стига да реши отново да се насочи към автомобилите.

„Ако ще си купувам кола, то това ще е Ферари F40“, потвърди Хамилтън, като става въпрос за кола като тази, с която той се снима пред къщата на Енцо Ферари на „Фиорано“ веднага, след като стана пилот на Скудерията.

Снимки: Gettyimages