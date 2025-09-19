Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Берое и Дунав ще изиграят две контроли помежду си

Берое и Дунав ще изиграят две контроли помежду си

  • 19 сеп 2025 | 09:59
  • 154
  • 0
Мъжките волейболни отбори на Берое (Стара Загора) и Дунав (Русе) ще изиграят две контролни срещи помежду си. Проверките са част от подготовката на двата тима за новия сезон в Супер Волей.

Двубоите са днес и утре в старозагорската зала „Иван Вазов“. Днешната проверка започва в 18:00 часа, а контролата утре е с начален час 15:00.

Това са първи приятелски срещи и за двата тима. След тях пред Берое предстои участие на турнир в сръбския Нова Сад, който е с участието на два сръбски тима и българския Левски (София). На 25 септември старозагорци ще играят с Войводина (Нови Сад), на следващия ден излизат срещу Спартак (Суботица), а последната среща от турнира е срещу Левски, която е насрочена за 27 сепетвмри.

След двата двубоя в Стара Загора Дунав ще приеме румънския Щийнца (Букурещ), а седмица по-късно ще върне визитата в столицата на северната съседка. Предстоят и две контролни срещи с тима на Черно море Варна, но конкретните дати за тях ще бъдат уточнени по-късно.

