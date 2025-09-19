Популярни
  3. Приключи българското участие на Европейското до 18 г. в Австрия

Приключи българското участие на Европейското до 18 г. в Австрия

  • 19 сеп 2025 | 08:42
Българското участие на Европейското лично първенство до 18 г. в Австрия приключи на осминафиналната фаза.

Поставеният под №13 на сингъл при юношите Кисимов изигра много силен мач, но в крайна сметка отстъпи с 4:6, 6:1, 5:7 от №3 в схемата Нийлс МакДоналд (Германия), който е настоящ шампион за юноши от „Ролан Гарос".

В надпреварата на двойки при юношите Димитър Кисимов и Мартин Павлов пропуснаха мачбол и загубиха с 3:6, 6:4, 10-12 от вторите поставени румънци Стефан Хайта и Яник Александреску.

Росица Денчева и Йоана Константинова пък отпаднаха на осмифиналите на сингъл при девойките.

Денчева загуби с 3:6, 4:6 от Линеа Байралиу (Швеция), а Константинова падна с 6:2, 3:6, 2:6 от Руби Куулинг (Великобритания).

Треньор на юношите на първенството беше Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.

