Треньорът на Леверкузен: Трябва да сме доволни от тази точка

  • 19 сеп 2025 | 01:27
  • 230
  • 0

Треньорът на Байер (Леверкузен) Каспер Юлманд призна, че тимът му трябва да е доволен от спечелената точка от гостуването на Копенхаген в Шампионската лига. "Аспирините" се добраха до драамтично 2:2 в Дания.

"Трябва да сме доволни от тази точка. Копенхаген изигра много силен мач. Те направиха живота ни много труден. На моменти показахме качествена игра, но като цяло не съм доволен от цялостната картина на мача. Позволихме твърде много контраатаки и оставяхме много свободни пространства", смята Юлманд.

"Тук не се играе лесно. Много отбори губят точки тук. Така че, трябва да вземем тази точка и да гледаме напред. Трябва да си вземем поуките от този мач. Хареса ми, че на два пъти успяхме да се върнем в мача, след като изоставахме в резултата. Можем да използваме това. Като цяло обаче има какво да подобряваме", смята датчанинът.

Снимки: Gettyimages

