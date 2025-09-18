Късен автогол спаси Леверкузен срещу Копенхаген

Отборите на ФК Копенхаген и Байер (Леверкузен) направиха атрактивно 2:2 в първия мач за двата тима от основната фаза в Шампионската лига. Дълго време резултатът беше 1:0 за домакините след попадение на Джордан Ларсон в 9-ата минута. Алекс Грималдо изравни от фал в 82-рата, но в 87-ата датчаните пак излязоха напред след гол на Роберт Силва и се виждаха като победители. В началото на добавеното време обаче защитникът на Копенхаген Пантелис Хатцидиакос си заби автогол за крайното 2:2.

Срещата на “Паркен” предложи драма и атакуващ футбол с куп положенията и пред двамата вратари. Синът на Хенрик Ларсон - Джордан, даде ранен аванс на първенеца на Дания, завършвайки акция, при която вина носи доскорошният футболист на Реал Мадрид Лукас Васкес.

После се заредиха много пропуски, за да дойде 82-рата. Тогава Грималдо пак реализира от пряк свободен удар, след като преди дни го направи на два пъти в мача срещу Айнтрахт (Франкфурт) от Бундеслигата.

Германците придобиха увереност и се изнесоха напред в търсене на втори гол, но бяха изненадани от атака на ФК Копенхаген, завършена от младия бразилец Роберт Силва с глава за 2:1.

Това обаче не беше всичко, защото в продължението Хатцидиакос злощастно отклони топката в своята врата.

В следващия кръг Леверкузен ще посрещне ПСВ Айндховен, а датчаните ще пътуват до Азербайджан за мач срещу Карабах. И двете срещи са на 1 октомври.