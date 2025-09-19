Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Легенда на Цървена звезда се раздели със сръбския гранд

Легенда на Цървена звезда се раздели със сръбския гранд

  • 19 сеп 2025 | 10:50
  • 305
  • 0
Легенда на Цървена звезда се раздели със сръбския гранд

Лука Митрович вече не е баскетболист на Цървена звезда, обяви клубът от Мали Калемегдан със съобщение на официалния си сайт. Това е тъжна новина за феновете на Цървена звезда. Човекът, който години наред беше стълб на отбора, известно време и капитан, и който написа история с "червено-белите", напуска клуба.

Напускането на 32-годишния ветеран, съотборник на българския национал Коди Милър-Макинтайър, можеше да се предвиди. Звезда привлече Ебука Изунду и Хасиел Ривера през този трансферен прозорец, а също така разполага с Урош Плавшич и Джоел Боломбой, когато се възстанови, така че беше ясно, че Митрович нямаше да има много игрови минути.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Съобщението на Цървена звезда:

"Лука Митрович е още един играч, който със своето влияние, следата, която остави в Цървена звезда, трофеите, които спечели, капитанската лента, която носеше – е великан на нашия клуб във всяко отношение! "Червено-белия" екип облече за първи път още през далечната 2012 година, когато пристигна от Хемофарм. Всичко останало е история на нашия клуб! С екипа на Цървена звезда изигра 524 мача и се намира на второ място във вечната ранглиста по брой участия с "червено-белия" екип. През този период отбеляза 3932 точки и спечели цели 19 трофея с любимия клуб (5 титли от АБА лигата, 6 шампионата на Сърбия и 8 национални купи "Радивой Корач").

Коди Милър и компания с отборна снимка преди старта на сезона
Коди Милър и компания с отборна снимка преди старта на сезона

Не само заради трофеите, но и защото винаги даваше всичко от себе си, заради начина, по който носеше "червено-белия" екип, заради поведението си извън терена, популяризирайки всички най-красиви и важни ценности на Цървена звезда, Лука се нареди сред безсмъртните и зае 2-ро място в списъка на играчите с най-много участия, веднага след Бранко Лазич, на когото именно той предаде капитанската лента след първия си престой в "червено-белия" отбор. В избраното общество под 500 мача са и Огнен Добрич, Слободан Николич и Предраг Богосавлев.

Лука Митрович през сезон 2025/26 няма да бъде част от състезателния отбор и ще продължи кариерата си в друга среда. На два пъти изигра общо 9 пълни сезона за КК Цървена звезда и с всичко, което направи и извърши, ще остане завинаги "червено-бял" и част от нашето семейство завинаги! КК Цървена звезда, президентът Желко Дърчелич, целият мениджмънт, както и всички служители, играчи и треньори, по този начин пожелават на нашия Лука много здраве и щастие в продължението на кариерата му, а като човек и баскетболист, който даде неизмеримо много на нашия Клуб, вратите на клуба са му широко отворени след края на състезателната му кариера! Звездната баскетболна деветка, "червено-бял" великан както на терена, така и извън него – Лука Митрович!".

Митрович облече "червено-белия" екип през 2012 г., когато пристигна от Хемофарм и оттогава е изиграл 524 мача, като се нарежда на второ място във вечната ранглиста по брой участия. През този период той отбеляза 3932 точки и спечели цели 19 трофея (пет АБА лиги, шест Суперлиги на Сърбия и осем Купи).

Опитното крило-център игра за Звезда на два етапа. От 2012 до 2017 г., а след това и от 2021 до 2025 г. Освен за отбора от Мали Калемегдан, той е играл и за Бамберг, Мурсия, Манреса, Апоел Йерусалим и Будучност.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

ЛеБрон: Оттеглянето ми наближава, но моментът още не е дошъл

ЛеБрон: Оттеглянето ми наближава, но моментът още не е дошъл

  • 19 сеп 2025 | 07:03
  • 2348
  • 0
Локомотив Пловдив победи Берое в контролна среща

Локомотив Пловдив победи Берое в контролна среща

  • 18 сеп 2025 | 23:28
  • 2490
  • 0
Черно море удари Шумен и среща Спартак Плевен на финала на Черноморските игри

Черно море удари Шумен и среща Спартак Плевен на финала на Черноморските игри

  • 18 сеп 2025 | 22:34
  • 3293
  • 3
Локомотив Пловдив пусна абонаментните карти за новия сезон в Sesame НБЛ

Локомотив Пловдив пусна абонаментните карти за новия сезон в Sesame НБЛ

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 530
  • 0
Олдън Полинайс за ЛеБрон Джеймс: Поне веднъж да беше казал: "Вината е моя"

Олдън Полинайс за ЛеБрон Джеймс: Поне веднъж да беше казал: "Вината е моя"

  • 18 сеп 2025 | 16:10
  • 1439
  • 0
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 13295
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 13720
  • 67
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 12758
  • 54
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 6139
  • 12
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 5028
  • 4
Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 42304
  • 36
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 35908
  • 48