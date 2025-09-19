Легенда на Цървена звезда се раздели със сръбския гранд

Лука Митрович вече не е баскетболист на Цървена звезда, обяви клубът от Мали Калемегдан със съобщение на официалния си сайт. Това е тъжна новина за феновете на Цървена звезда. Човекът, който години наред беше стълб на отбора, известно време и капитан, и който написа история с "червено-белите", напуска клуба.

Напускането на 32-годишния ветеран, съотборник на българския национал Коди Милър-Макинтайър, можеше да се предвиди. Звезда привлече Ебука Изунду и Хасиел Ривера през този трансферен прозорец, а също така разполага с Урош Плавшич и Джоел Боломбой, когато се възстанови, така че беше ясно, че Митрович нямаше да има много игрови минути.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Съобщението на Цървена звезда:

"Лука Митрович е още един играч, който със своето влияние, следата, която остави в Цървена звезда, трофеите, които спечели, капитанската лента, която носеше – е великан на нашия клуб във всяко отношение! "Червено-белия" екип облече за първи път още през далечната 2012 година, когато пристигна от Хемофарм. Всичко останало е история на нашия клуб! С екипа на Цървена звезда изигра 524 мача и се намира на второ място във вечната ранглиста по брой участия с "червено-белия" екип. През този период отбеляза 3932 точки и спечели цели 19 трофея с любимия клуб (5 титли от АБА лигата, 6 шампионата на Сърбия и 8 национални купи "Радивой Корач").

Коди Милър и компания с отборна снимка преди старта на сезона

Не само заради трофеите, но и защото винаги даваше всичко от себе си, заради начина, по който носеше "червено-белия" екип, заради поведението си извън терена, популяризирайки всички най-красиви и важни ценности на Цървена звезда, Лука се нареди сред безсмъртните и зае 2-ро място в списъка на играчите с най-много участия, веднага след Бранко Лазич, на когото именно той предаде капитанската лента след първия си престой в "червено-белия" отбор. В избраното общество под 500 мача са и Огнен Добрич, Слободан Николич и Предраг Богосавлев.

Лука Митрович през сезон 2025/26 няма да бъде част от състезателния отбор и ще продължи кариерата си в друга среда. На два пъти изигра общо 9 пълни сезона за КК Цървена звезда и с всичко, което направи и извърши, ще остане завинаги "червено-бял" и част от нашето семейство завинаги! КК Цървена звезда, президентът Желко Дърчелич, целият мениджмънт, както и всички служители, играчи и треньори, по този начин пожелават на нашия Лука много здраве и щастие в продължението на кариерата му, а като човек и баскетболист, който даде неизмеримо много на нашия Клуб, вратите на клуба са му широко отворени след края на състезателната му кариера! Звездната баскетболна деветка, "червено-бял" великан както на терена, така и извън него – Лука Митрович!".

Митрович облече "червено-белия" екип през 2012 г., когато пристигна от Хемофарм и оттогава е изиграл 524 мача, като се нарежда на второ място във вечната ранглиста по брой участия. През този период той отбеляза 3932 точки и спечели цели 19 трофея (пет АБА лиги, шест Суперлиги на Сърбия и осем Купи).

Опитното крило-център игра за Звезда на два етапа. От 2012 до 2017 г., а след това и от 2021 до 2025 г. Освен за отбора от Мали Калемегдан, той е играл и за Бамберг, Мурсия, Манреса, Апоел Йерусалим и Будучност.

Следвай ни:

Снимки: Imago