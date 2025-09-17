Коди Милър и компания с отборна снимка преди старта на сезона

Сръбският гранд Цървена звезда организира отборна фотосесия деня, но в деня, когато родният национал Коди Милър-Макинтайър и съотборниците му се срещнаха с медиите, на линия не беше Джоел Боломбой, който единствен не присъства. Все пак Sportal.rs обяснява защо брилянтният център не беше в зала "Александър Николич".

It's Media Day time in 🇷🇸!



The @kkcrvenazvezda squad for the 2025-26 season👀 pic.twitter.com/tOddghiRpa — EuroLeague (@EuroLeague) September 17, 2025

Боломбой все още е в Америка, където е на терапия и се възстановява от контузия на сухожилие. Той претърпя операция, която също беше извършена в САЩ и няма да бъде в отбора в началото на сезона.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

В съответствие с тежестта на контузията, възстановяването е дълго, така че играчът беше извън игра до края на предишния сезон и най-вероятно няма да започне новия от самото начало, въпреки че в клуба искат да го видят възможно най-скоро в отбора и ще се стремят това да се случи.

Край на спекулациите за бъдещето на Коди Милър-Макинтайър

Съставът на Цървена звезда за следващия сезон:

Коди Милър-Макинтайър, Урош Плавшич, Стефан Миленович, Айзея Кенън, Девонте Греъм, Деян Давидовац, Тайсън Картър, Никола Калинич, Огнен Добрич, Хасиел Риверо, Ебука Изунду, Лазар Стойкович, Джоел Боломбой, Джордан Нвора, Семи Оджелей, Огнен Радошич и Чима Монеке

Снимка: KK Crvena zvezda

Следвай ни:

Снимки: Imago