  3. Монако без малко да се провали сам

  • 14 сеп 2025 | 02:46
  • 214
  • 0

Отборът на Монако победи тима на Оксер с 2:1 в гостуването си от 4-ия кръг на френската Лига 1. Монегаските отбелязаха и трите гола в срещата, след като Такуми Минамино (45’+2’) откри, а Джордж Иленикена (73’) оформи крайния резултат, докато техният съотборник Мохамед Салису (89’) прати топката в собствената си врата. Фактор за успеха бе и фактът, че втората половина от второто полувреме домакините бяха с човек по-малко заради директния червен картон на Жосуе Казимир.

Благодарение на победата отборът от Княжеството се изравни с лидерите в класирането Пари Сен Жермен и Лион, докато Оксер се свлече непосредствено над зоната на изпадащите и си остана само с победата срещу Лориен с 1:0 в първия ден от сезона.

  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 11372
  • 25
  • 13 сеп 2025 | 21:34
  • 1874
  • 0
  • 13 сеп 2025 | 21:33
  • 4380
  • 1
  • 13 сеп 2025 | 21:26
  • 13381
  • 1
  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 32286
  • 12
  • 13 сеп 2025 | 20:40
  • 2714
  • 0
  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 188946
  • 284
  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 85309
  • 48
  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 27755
  • 21
  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 32286
  • 12
  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 36958
  • 93
  • 13 сеп 2025 | 23:55
  • 11372
  • 25