Монако без малко да се провали сам

Отборът на Монако победи тима на Оксер с 2:1 в гостуването си от 4-ия кръг на френската Лига 1. Монегаските отбелязаха и трите гола в срещата, след като Такуми Минамино (45’+2’) откри, а Джордж Иленикена (73’) оформи крайния резултат, докато техният съотборник Мохамед Салису (89’) прати топката в собствената си врата. Фактор за успеха бе и фактът, че втората половина от второто полувреме домакините бяха с човек по-малко заради директния червен картон на Жосуе Казимир.

✅ Back-to-back wins for Monaco

✈️ First away win of the season

⏭️ Next stop: UEFA Champions League

Благодарение на победата отборът от Княжеството се изравни с лидерите в класирането Пари Сен Жермен и Лион, докато Оксер се свлече непосредствено над зоната на изпадащите и си остана само с победата срещу Лориен с 1:0 в първия ден от сезона.