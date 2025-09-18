Дудова остана на една точка от медал от Световното

Биляна Дудова допусна обрат и пропусна възможност да спечели бронз от световното първенство по борба в Загреб. Националката ни в категория до 62 килограма загуби "малкия финал" на дивизията в оспорван двубой с Амина Танделова, който завърши с 3-2 точки в полза на рускинята.

Дудова първа отбеляза две точки чрез събаряне с захват на двата крака. Рускинята опита да върне точките с ниско влизане в левия глезен на българката, но световната шампионка от 2021-а се защити правилно. При последвал сблъсък двете дами си удариха главите неволно и това доведе до спиране на борбата. При рестарта Танделова контраатакува опит за поваляне на спортистката от Враца и отбеляза една точка.

Схватката беше динамична и във втората част, като боркините се опитваха да отбележат точки, но Танделова първа стигна до две точки 12 секунди преди края срещата и после умело опази резултата.