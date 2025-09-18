Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дудова остана на една точка от медал от Световното

Дудова остана на една точка от медал от Световното

  • 18 сеп 2025 | 19:40
  • 912
  • 0
Дудова остана на една точка от медал от Световното

Биляна Дудова допусна обрат и пропусна възможност да спечели бронз от световното първенство по борба в Загреб. Националката ни в категория до 62 килограма загуби "малкия финал" на дивизията в оспорван двубой с Амина Танделова, който завърши с 3-2 точки в полза на рускинята.

Дудова първа отбеляза две точки чрез събаряне с захват на двата крака. Рускинята опита да върне точките с ниско влизане в левия глезен на българката, но световната шампионка от 2021-а се защити правилно. При последвал сблъсък двете дами си удариха главите неволно и това доведе до спиране на борбата. При рестарта Танделова контраатакува опит за поваляне на спортистката от Враца и отбеляза една точка.

Схватката беше динамична и във втората част, като боркините се опитваха да отбележат точки, но Танделова първа стигна до две точки 12 секунди преди края срещата и после умело опази резултата.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Kубатов откри с победа българското участие при класиците в Загреб

Kубатов откри с победа българското участие при класиците в Загреб

  • 18 сеп 2025 | 13:55
  • 638
  • 0
Националите ни по бокс при младежите ще направят подготовка в Турция

Националите ни по бокс при младежите ще направят подготовка в Турция

  • 18 сеп 2025 | 13:42
  • 746
  • 0
Дудова влиза в битка за медал от Световното

Дудова влиза в битка за медал от Световното

  • 18 сеп 2025 | 13:12
  • 598
  • 0
Джейк Пол срещу Танк Дейвис ще се проведе в Маями

Джейк Пол срещу Танк Дейвис ще се проведе в Маями

  • 18 сеп 2025 | 13:08
  • 377
  • 0
Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

Симеон Щерев: Юлияна Янева показа характер и българския дух

  • 18 сеп 2025 | 12:35
  • 943
  • 0
Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

Юлияна Янева: Успях да покажа коя е Юлиана Янева

  • 18 сеп 2025 | 12:29
  • 1047
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 74733
  • 188
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 8864
  • 0
Керкез отказа да си тръгне от ЦСКА, каза кога е щял да подаде оставка

Керкез отказа да си тръгне от ЦСКА, каза кога е щял да подаде оставка

  • 18 сеп 2025 | 19:57
  • 13001
  • 11
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 39849
  • 37
Брюж и Копенхаген водят в ранните мачове в ШЛ

Брюж и Копенхаген водят в ранните мачове в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 19:45
  • 14861
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 408273
  • 13