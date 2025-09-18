Славия със собствени играчи и легионери във волейболния елит

ВК Славия ще разчита изцяло на свои състезатели за новия сезон 2025/26 в ефбет Супер Волей. Сред тях ще има и легионери, които се завръщат при „белите“.

Както е известно мъжкият тим на Славия взе промоция за елита, след като през миналия сезон спечели шампионата във второто ниво – Висша лига. Завръщането при най-добрите идва след двегодишно отсъствие.

Играта на славистите ще бъде дирижирана от опитния състезател Александър Борисов. 200-сантиметровият разпределител се завръща в родния си клуб след няколко години в чужбина, като през последния сезон бе в Азербайджан. Вторият играч на този пост е Даниел Йенин, който идва от ВК Люлин (София) и единственото попълнение извън школата на клуба.

В посрещане за родния си клуб отново ще играе Апостол Боянов, който през изминалия сезон бе с екипа на Нефтохимик 2010 (Бургас). Друг легионер, който също е юноша на Славия – Дейвид Барутов, също се завръща, след като през последния сезон игра в турския Бурса Беледиейспор. На поста посрещач в състава са още играчите от школата Борис Китов и Обраян Мокуние.

В центъра ще се изявяват досегашните състезатели Константин Динов и Димитър Чавдаров, като ще бъдат привлечени и млади волейболисти от школата.

На поста диагонал ще се разчита на Георги Костадинов, който бе в състава през миналата година.

Основно либеро ще бъде Христо Колев се завръща при „белите“ от Миньор (Перник) където игра през изминалия сезон. На същия пост ще бъде привлечен и юноша от клуба.

„Всички от наличните състезатели, с които започваме, са израснали в школата на Славия. На този етап това е състава, най-вероятно няма да има други попълнения. С тези волейболисти започваме новия сезон. Тренираме цяло лято, почти не сме спирали, но официално започнахме подготовка в средата на август“ коментира за BGvolleyball.com Северин Димитров.

Запазването на мястото в елита е основна задача през новия сезон.

„Целите са ни борба за оставане в ефбет Супер Волей“, обобщи треньорът на Славия.