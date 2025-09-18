Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Славия със собствени играчи и легионери във волейболния елит

Славия със собствени играчи и легионери във волейболния елит

  • 18 сеп 2025 | 20:56
  • 724
  • 0
Славия със собствени играчи и легионери във волейболния елит

ВК Славия ще разчита изцяло на свои състезатели за новия сезон 2025/26 в ефбет Супер Волей. Сред тях ще има и легионери, които се завръщат при „белите“.

Както е известно мъжкият тим на Славия взе промоция за елита, след като през миналия сезон спечели шампионата във второто ниво – Висша лига. Завръщането при най-добрите идва след двегодишно отсъствие.

Играта на славистите ще бъде дирижирана от опитния състезател Александър Борисов. 200-сантиметровият разпределител се завръща в родния си клуб след няколко години в чужбина, като през последния сезон бе в Азербайджан. Вторият играч на този пост е Даниел Йенин, който идва от ВК Люлин (София) и единственото попълнение извън школата на клуба.

В посрещане за родния си клуб отново ще играе Апостол Боянов, който през изминалия сезон бе с екипа на Нефтохимик 2010 (Бургас). Друг легионер, който също е юноша на Славия – Дейвид Барутов, също се завръща, след като през последния сезон игра в турския Бурса Беледиейспор. На поста посрещач в състава са още играчите от школата Борис Китов и Обраян Мокуние.

В центъра ще се изявяват досегашните състезатели Константин Динов и Димитър Чавдаров, като ще бъдат привлечени и млади волейболисти от школата.

На поста диагонал ще се разчита на Георги Костадинов, който бе в състава през миналата година.

Основно либеро ще бъде Христо Колев се завръща при „белите“ от Миньор (Перник) където игра през изминалия сезон. На същия пост ще бъде привлечен и юноша от клуба.

„Всички от наличните състезатели, с които започваме, са израснали в школата на Славия.  На този етап това е състава, най-вероятно няма да има други попълнения. С тези волейболисти започваме новия сезон. Тренираме цяло лято, почти не сме спирали, но официално започнахме подготовка в средата на август“ коментира за BGvolleyball.com Северин Димитров.

Запазването на мястото в елита е основна задача през новия сезон.

„Целите са ни борба за оставане в ефбет Супер Волей“, обобщи треньорът на Славия.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 15:38
  • 14584
  • 6
Нова волейболна драма пред 11 000 зрители! Филипините докоснаха 1/8-финал, но видеочек прати Иран напред

Нова волейболна драма пред 11 000 зрители! Филипините докоснаха 1/8-финал, но видеочек прати Иран напред

  • 18 сеп 2025 | 15:12
  • 7420
  • 2
Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

  • 18 сеп 2025 | 14:41
  • 4995
  • 2
Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 13:57
  • 1837
  • 1
ЦСКА покори Мусала

ЦСКА покори Мусала

  • 18 сеп 2025 | 13:35
  • 1373
  • 3
Найден Найденов: Българският отбор показа единство и облик на победител

Найден Найденов: Българският отбор показа единство и облик на победител

  • 18 сеп 2025 | 11:35
  • 3752
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 410307
  • 13
Нюкасъл - Барселона, съставите

Нюкасъл - Барселона, съставите

  • 18 сеп 2025 | 21:18
  • 2326
  • 4
Съставите на Манчестър Сити и Наполи, Де Бройне се завръща на "Етихад"

Съставите на Манчестър Сити и Наполи, Де Бройне се завръща на "Етихад"

  • 18 сеп 2025 | 20:55
  • 1846
  • 1
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 13157
  • 21
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 92449
  • 234
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 27154
  • 33