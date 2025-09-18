ЦСКА, Славия и Миньор в Драгоман за третата "Купа на кмета"

Женските отбори на ЦСКА, Славия и Миньор (Перник) гостуват в Драгоман за третото издание на турнира "Купата на кмета". Надпреварата ще се проведе на 27 и 28 септември (събота и неделя).

Тимът на Миньор ще направи дебют, докато ЦСКА и Славия ще участват съответно за трета и втора поредна година.

Битките от надпреварата започват следобяд на 27 септември, като първи един срещу друг ще излязат ЦСКА и Славия. След това един срещу друг се изправят "белите" и волейболистките от миньорския град. По-късно е двубоят между домакините и "червените".