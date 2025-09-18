Популярни
Лора Китипова ще играе за шампиона на Сърбия

  • 18 сеп 2025 | 20:46
  • 394
  • 1

Националката Лора Китипова сменя посоката в кариерата си. 34-годишната разпределителка облича екипа на шампиона на Сърбия Железничар (Лайковац).

183-сантиметровата състезателка се присъедини към румънския Рапид (Букурещ) през миналия декември и завърши на седмата позиция.

Преди това тя бе част от Марица (Пловдив) и Волей Алба-Блаж, с който завърши със сребърните медали в Дивизия А1.

В кариерата си Китипова е играла и в първенствата на Азербайджан, Германия, Италия, Русия, Украйна и Казахстан.

С тима на Марица триумфира два пъти с шампионска титла и веднъж Купа България. Тя беше част от клуба през сезон 2017-2018 и 2019-2020. Двата сезона бяха исторически за маричанки, които се класираха за първи път в групите на Шампионската лига, отстранявайки руския Енисей (Красноярск) и то като гост в Русия.

