Глобиха Пламен Константинов за пиперлив език

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 1159
  • 0

Всерусийската федерация по волейбол (ВФВ) е наложила глоби на четирима старши треньори за нарушение на регламента по време на турнира Купа на Победата.

Сред санкционираните е и българският специалист Пламен Константинов, който води отбора на Локомотив (Новосибирск).

ВФВ съобщи, че Пламен Константинов, заедно с Владимир Алекно - Зенит (Санкт Петербург), Александър Климкин - Динамо-ЛО и Сергей Троцки - Кузбас, са глобени с по 50 000 рубли.

В официалния документ не е уточнено конкретното нарушение, но санкциите са наложени въз основа на доклад на заместник-ръководителя на отдела по маркетинг и комуникации.

Според информация на изданието „БО Спорт“, глобите са заради използването на нецензурни думи по време на тайм-аути, които са били уловени от камерите и попаднали в телевизионния ефир.

