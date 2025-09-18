Швьонтек продължава напред в турнира в Сеул

Поставената под номер 1 в основната схема Ига Швьонтек (Полша) се класира за четвъртфиналите на на турнира на твърди кортове от сериите УТА 500 в Сеул (Република Корея) с награден фонд над 1 милион долара.

В първия си мач от надпреварата полякинята надделя без проблеми Сорана Кърстя (Румъния) с 6:3, 6:4.

"Разбира се, условията са много по-различни от последния турнир“, каза Швьонтек пред публиката в южнокорейската столица, където тази седмица валят обилни дъждове.

"Радвам се, че успях да се адаптирам бързо. Наистина ми харесва тук, красиво е, когато не вали. Щастлива съм да съм тук", добави тя.

Следващата й съперничка ще бъде Барбора Крейчикова (Чехия), която победи номер 8 Ема Ръдукану (Великобритания) с 4:6, 7:6(10), 6:1.

Ръдукану, шампионката на Откритото първенство на САЩ през 2021 година, пропиля три мачбола, а двукратната шампионка от Големия шлем Крейчикова доминира изцяло в третия сет и продължава напред.

Шампионката от миналата година и шест в схемата Беатис Адад Мая (Бразилия) отпадна във втория кръг след поражение от Ела Зайдел (Германия) със 7:6(4), 6:7(3), 5:7 в двубой продължил над три часа и половина. В решителния трети сет мая водеше с 5:2, но загуби следващите пет поредни гейма, а с това и срещата.

Номер 2 Екатерина Александрова (Русия) елиминира французойката Лоис Буасон с 4:6, 6:2, 6:2 и също продължава на четвъртфиналите.

Още две от поставените напуснаха турнира. Номер 4 Даря Касаткина (Русия) отстъпи пред Катержина Синиакова (Чехия) с 6:7(2), 2:6, а номер 5 Диана Шнайдер (Русия) загуби от Сюзан Ламенс (Нидерландия) с 4:6, 4:6.