Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Швьонтек продължава напред в турнира в Сеул

Швьонтек продължава напред в турнира в Сеул

  • 18 сеп 2025 | 19:16
  • 320
  • 0
Швьонтек продължава напред в турнира в Сеул

Поставената под номер 1 в основната схема Ига Швьонтек (Полша) се класира за четвъртфиналите на на турнира на твърди кортове от сериите УТА 500 в Сеул (Република Корея) с награден фонд над 1 милион долара.

В първия си мач от надпреварата полякинята надделя без проблеми Сорана Кърстя (Румъния) с 6:3, 6:4.

"Разбира се, условията са много по-различни от последния турнир“, каза Швьонтек пред публиката в южнокорейската столица, където тази седмица валят обилни дъждове.

"Радвам се, че успях да се адаптирам бързо. Наистина ми харесва тук, красиво е, когато не вали. Щастлива съм да съм тук", добави тя.

Следващата й съперничка ще бъде Барбора Крейчикова (Чехия), която победи номер 8 Ема Ръдукану (Великобритания) с 4:6, 7:6(10), 6:1.

Ръдукану, шампионката на Откритото първенство на САЩ през 2021 година, пропиля три мачбола, а двукратната шампионка от Големия шлем Крейчикова доминира изцяло в третия сет и продължава напред.

Шампионката от миналата година и шест в схемата Беатис Адад Мая (Бразилия) отпадна във втория кръг след поражение от Ела Зайдел (Германия) със 7:6(4), 6:7(3), 5:7 в двубой продължил над три часа и половина. В решителния трети сет мая водеше с 5:2, но загуби следващите пет поредни гейма, а с това и срещата.

Номер 2 Екатерина Александрова (Русия) елиминира французойката Лоис Буасон с 4:6, 6:2, 6:2 и също продължава на четвъртфиналите.

Още две от поставените напуснаха турнира. Номер 4 Даря Касаткина (Русия) отстъпи пред Катержина Синиакова (Чехия) с 6:7(2), 2:6, а номер 5 Диана Шнайдер (Русия) загуби от  Сюзан Ламенс (Нидерландия) с 4:6, 4:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Пазарджик

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Пазарджик

  • 18 сеп 2025 | 15:13
  • 505
  • 0
Стефан Цветков откри международен ITF курс за съдии "бяла значка"

Стефан Цветков откри международен ITF курс за съдии "бяла значка"

  • 18 сеп 2025 | 15:11
  • 363
  • 0
Гергана Топалова загуби във втория кръг във Франция

Гергана Топалова загуби във втория кръг във Франция

  • 18 сеп 2025 | 15:09
  • 366
  • 0
Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

  • 18 сеп 2025 | 14:47
  • 860
  • 0
Глушкова беше елиминирана в Сърбия

Глушкова беше елиминирана в Сърбия

  • 18 сеп 2025 | 14:31
  • 641
  • 0
Донски се класира на 1/4-финалите на "Чалънджър" в Австрия

Донски се класира на 1/4-финалите на "Чалънджър" в Австрия

  • 18 сеп 2025 | 14:11
  • 707
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 74606
  • 188
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 8677
  • 0
Керкез отказа да си тръгне от ЦСКА, каза кога е щял да подаде оставка

Керкез отказа да си тръгне от ЦСКА, каза кога е щял да подаде оставка

  • 18 сеп 2025 | 19:57
  • 12786
  • 11
ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 39768
  • 37
Играят се ранните мачове в ШЛ, Копенхаген вкара първия гол за деня

Играят се ранните мачове в ШЛ, Копенхаген вкара първия гол за деня

  • 18 сеп 2025 | 19:45
  • 14836
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 408271
  • 13