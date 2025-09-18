Популярни
Борис Касабов "чукна" 71

  • 18 сеп 2025 | 19:16
  • 717
  • 3
Борис Касабов "чукна" 71

Известният спортен журналист Борис Касабов навършва 71 години днес. Популярният футболен коментатор е роден на 18 септември 1954 г. в София. В богатата си кариера е коментирал шест мача на България на световно първенство, в т.ч. епохалните победи срещу Мексико и Германия в Ню Йорк през 1994 г.

Борето е бил зад микрофона на още куп паметни двубои като България - Германия 3:2, България - Русия 1:0, Франция - Бразилия 3:0, Англия - България 0:0, ЦСКА - Левски 1:7, Интер - Милан 0:6, Байерн - Интер 0:2, Барселона - Пари Сен Жермен 6:1, Ливърпул - Реал Мадрид 0:1 и др.

Екипът на Sportal.bg пожелава здраве и късмет на Борис Касабов!

