Линдзи Джакобелис ще присъства на шестите си зимни игри в ролята на телевизионен коментатор

Олимпийската шампионка по сноуборд и отскоро майка Линдзи Джакобелис ще присъства на шестите си зимни игри в ролята си на телевизионен коментатор, съобщава АП.

Джакобелис, която наскоро роди дъщеря си Айла, реши да пропусне Олимпийски игри и вместо това да работи като анализатор в коментаторския екип на NBC в Италия.

40-годишната спортистка, чиито 31 златни медала от Световната купа, шест от Световни първенства и два от Олимпиади, я правят най-добрата в своята дисциплина. Тя каза, че решението да си вземе една година почивка е било трудно.

„Седнах с моя агент, със съпруга ми, претеглихме плюсовете и минусите. Аз съм спортист и обичам да се състезавам, а конкуренция винаги може да има. А в тези ранни години с дъщеря ми тя е ограничена. Трябваше да взема решение. Тези решения са трудни. Да бъдеш възрастен е трудно“, заяви Джакобелис.

Американката ще коментира по телевизията спорт, в който доминира през по-голямата част от последните две десетилетия.

Олимпийският й дебют беше в Италия през 2006 година, но докато се спускаше по финалната права с голяма преднина, падна и завърши втора. На последните олимпийски игри тя най-накрая спечели златния медал, след което постигна още една победа с Ник Баумгартнер в надпреварата за смесени отбори.

Тя каза, че не счита преминаването си в телевизията за оттегляне от спорта и не вярва на идеята, че кариерата на един спортист се определя от четиригодишни периоди, отбелязани от Олимпийските игри.

„В живота не става така. Адаптираш се и се съобразяваш с живота. Всеки ден се случва нещо. Наслаждавам се на това да преминавам през този нов период в живота си. Искам да се насладя на това време. Посветих над 20 години на този спорт, фокусирайки се единствено върху кариерата и състезанията. Искам да дам поне тези първи шест месеца до една година изцяло на Айла“, коментира още Джакобелис.