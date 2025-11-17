Популярни
»
Гледай на живо

ВИЛИ САНЬОЛ С ПОСЛЕДНИ ДУМИ ПРЕДИ СБЛЪСЪКА С БЪЛГАРИЯ - НА ЖИВО ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ГРУЗИЯ
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Волейбол, снукър, футбол и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

  • 17 ное 2025 | 16:07
  • 474
  • 0

Волейбол, снукър, футбол и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.

Срещата-реванш от дебюта на волейболния Берое 2016 в европейските клубни турнири ще бъде излъчен в сряда от 20:30 часа пряко по Sportbg.bg.

понеделник (17 ноември)

21.00 23.00 ЦСКА - ФК Дулизелм футзал

сряда (19 ноември)

20.30 22.30 Слован Братислава - Берое волейбол

четвъртък (20 ноември)

18.00 23.00 Winbet Snooker League

петък (21 ноември)

18.00 20.00 Славия - ЦСКА

събота (22 ноември)

12.00 14.00 ЦСКА (София) U17 - Пирин 22 (Благоевград) U17 (ПЖИ)

14.30 16.30 ЦСКА (София) U18 - Пирин 22 (Благоевград) U18 (ПЖИ)

14.00 16.00 Септември II (София) - ЦСКА III (София) (57-мо СУ)

17.00 19.00 ФК Дулизелм - Етър футзал

19.00 21.00 ЦСКА - Черно море футзал

18.00 20.00 Локомотив Авия - Дунав - волейбол

неделя (23 ноември)

12.00 14.00 ФК Дулизелм - Етър футзал

14.00 16.00 ЦСКА - Черно море футзал

Снимки: Startphoto

