Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Волейбол, снукър, футбол и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица.
Срещата-реванш от дебюта на волейболния Берое 2016 в европейските клубни турнири ще бъде излъчен в сряда от 20:30 часа пряко по Sportbg.bg.
понеделник (17 ноември)
21.00 23.00 ЦСКА - ФК Дулизелм футзал
сряда (19 ноември)
20.30 22.30 Слован Братислава - Берое волейбол
четвъртък (20 ноември)
18.00 23.00 Winbet Snooker League
петък (21 ноември)
18.00 20.00 Славия - ЦСКА
събота (22 ноември)
12.00 14.00 ЦСКА (София) U17 - Пирин 22 (Благоевград) U17 (ПЖИ)
14.30 16.30 ЦСКА (София) U18 - Пирин 22 (Благоевград) U18 (ПЖИ)
14.00 16.00 Септември II (София) - ЦСКА III (София) (57-мо СУ)
17.00 19.00 ФК Дулизелм - Етър футзал
19.00 21.00 ЦСКА - Черно море футзал
18.00 20.00 Локомотив Авия - Дунав - волейбол
неделя (23 ноември)
12.00 14.00 ФК Дулизелм - Етър футзал
14.00 16.00 ЦСКА - Черно море футзал
Снимки: Startphoto