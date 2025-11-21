"Парамаунт Плюс" и "Амазаон Прайм" взеха правата за Шампионската лига на териториите на Германия, Италия и Великобритания

Медийните гиганти Paramount+ ("Парамаунт+") и Amazon Prime ("Амазон Прайм") са се сдобили с правата за излъчване на мачове в Шампионската лига по футбол на територията на Германия, Италия и Великобритания за четири години от 2027 до 2031. В пакета влизат и финалите.

В Германия мачове ще бъдат излъчвани безплатно по телевизиите, ако в тях играе местен отбор.

Правата за излъчване на двубоите бяха придобити от Paramount+ и Amazon Prime след сделка със сдружението UC3, в което си партнират Европейската футболна асоциация (УЕФА) и Съюзът на европейските клубове (ЕФК).

Стрийминг платформата на Amazon ще излъчва най-интересния мач от сряда и ще предлага още 19 двубоя на сезон, вместо сегашните 17. Paramount+ ще предава всички останали двубои от най-престижния турнир във вторник и сряда.

В момента Prime Video за територията на Германия има права само за водещите сблъсъци във вторниците, докато всички останали могат да бъдат гледани на различна стрийминг платформа - DAZN. За Великобритания се очаква Paramount да плати значително повече от настоящата сделка с TNT Sports, която е около 1 милиард паунда. Prime Video ще има първи избор за мачовете от вторник.

Paramount в момента излъчва Шампионската лига за САЩ, а сделката за трите европейски пазара означава, че феновете ще трябва да плащат още един стрийминг абонамент, за да гледат мачове.

"Шампионската лига е водещ продукт, абсолютната основа на европейския футбол. Разбира се, на феновете няма да им бъде лесно, когато правата са разделени между различни медии. Важно е привържениците да имат достъп до възможно най-много мачове", заяви спортният директор на Байерн (Мюнхен) - Кристоф Фройнд за ДПА.