Серхио Перес потвърди, че започва тестове за Кадилак в подготовката на отбора за дебюта му във Формула 1 догодина.

“Другата седмица ще съм в Шарлът, а след това и в Англия - обясни Перес в Лос Анджелис. - За мен е важно да седна зад волана още тази година, за да мога да се подготвя за това, което ни очаква догодина. Ще работя първо на симулатора, а след това ще правим и тестове с кола от Формула 1.”

Кадилак ще тества с болиди на Ферари от предишни сезони, а италианците ще доставят задвижващи системи на американския тим от следващия сезон.

Все още обаче не са ясни пистите и датите, на които Перес ще прави тестове, а по-рано тази година от Мерцедес не пуснаха резервния си пилот Валери Ботас, който догодина ще е титуляр за Кадилак, да участва в тестовете на новия отбор.

