Ще се пребори ли Леклер с Проклятието от Баку?

Шарл Леклер спечели последните 4 квалификации в Баку плюс и една квалификация за спринт там, но още няма победа в Азербайджан. Ако Шарл спечели и в събота, то той ще подобри 59-годишния рекорд на Джим Кларк за четири поредни спечелени полпозишъна за едно и също състезание, но без победа в него.

Кларк, който има две световни титли, е спечелил квалификациите в Монако между 1962 и 1964, а след това и през 1966. За него това се водят четири поредни пола, тъй като през 1965 Кларк не кара Монако, а стартира в “Инди 500”, където печели победата. Единственият му успех от тази серия спечелени квалификации е 4-ото място в Монте Карло през 1964.

Sainz 💥 Perez



A huge incident late in our last visit to Baku!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/s2fMM4BDEH — Formula 1 (@F1) September 15, 2025

Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест

Резултатите на Леклер в Баку са по-добри - той има три завършени състезания с най-добро класиране второ място през 2024. През 2021 Шарл завърши четвърти, през 2022 отпадна заради повреда в двигателя, а през 2023 беше трети. През 2023 Леклер спечели и квалификацията за спринта, но в състезанието остана втори зад Серхио Перес.

Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages