Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ще се пребори ли Леклер с Проклятието от Баку?

Ще се пребори ли Леклер с Проклятието от Баку?

  • 18 сеп 2025 | 15:44
  • 519
  • 0

Шарл Леклер спечели последните 4 квалификации в Баку плюс и една квалификация за спринт там, но още няма победа в Азербайджан. Ако Шарл спечели и в събота, то той ще подобри 59-годишния рекорд на Джим Кларк за четири поредни спечелени полпозишъна за едно и също състезание, но без победа в него.

Кларк, който има две световни титли, е спечелил квалификациите в Монако между 1962 и 1964, а след това и през 1966. За него това се водят четири поредни пола, тъй като през 1965 Кларк не кара Монако, а стартира в “Инди 500”, където печели победата. Единственият му успех от тази серия спечелени квалификации е 4-ото място в Монте Карло през 1964.

Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест
Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест

Резултатите на Леклер в Баку са по-добри - той има три завършени състезания с най-добро класиране второ място през 2024. През 2021 Шарл завърши четвърти, през 2022 отпадна заради повреда в двигателя, а през 2023 беше трети. През 2023 Леклер спечели и квалификацията за спринта, но в състезанието остана втори зад Серхио Перес.

Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина
Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Серхио Перес потвърди, че започва тестове за Кадилак

Серхио Перес потвърди, че започва тестове за Кадилак

  • 18 сеп 2025 | 14:40
  • 892
  • 0
Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина

Хаджар отрече, че е подписал с Ред Бул за догодина

  • 18 сеп 2025 | 14:05
  • 605
  • 0
Кадилак привлече голям американски спонсор

Кадилак привлече голям американски спонсор

  • 18 сеп 2025 | 13:50
  • 768
  • 0
Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест

Ръсел пропуска медийния ден в Баку заради болест

  • 18 сеп 2025 | 12:28
  • 582
  • 0
Васьор: Състезанията в Баку винаги са интересни

Васьор: Състезанията в Баку винаги са интересни

  • 18 сеп 2025 | 12:02
  • 552
  • 1
Екълстоун: Хората ще забравят Хамилтън и постиженията му

Екълстоун: Хората ще забравят Хамилтън и постиженията му

  • 18 сеп 2025 | 11:31
  • 1104
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16749
  • 22
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

  • 18 сеп 2025 | 16:25
  • 8535
  • 5
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7120
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 406611
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6634
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 10724
  • 1