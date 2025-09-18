Алкарас влезе в Алкатрас

Тази седмица Карлос Алкарас добави нестандартна глава към преживяването си в Laver Cup, като посети един от най-емблематичните забележителности на Сан Франциско – остров Алкатраз. 22-годишният испанец обиколи историческия бивш затвор точно когато градът се подготвяше да бъде домакин на първото издание на Laver Cup там. Алкарас дори се пошегува с момента, представяйки се с остроумната реплика „Alcaraz to Alcatraz“, както се вижда във видео в социалните мрежи.

От 19 до 21 септември Chase Center – домът на отбора от НБА „Голдън Стейт Уориърс“ – ще приеме турнира, отбелязвайки дебюта му на западното крайбрежие на САЩ. Основано съвместно от Роджър Федерер, годишното отборно състезание, играно на закрити твърди кортове, отдава почит на австралийската легенда Род Лейвър.

За разлика от традиционните турнири, Laver Cup черпи вдъхновение от Ryder Cup в голфа, противопоставяйки шестима от най-добрите европейски играчи срещу шестима от останалия свят. С Яник Ноа начело на Team Europe и Андре Агаси като капитан на Team World сцената е готова за интригуващо тридневно съревнование.

Клипът с Алкарас в Алкатраз бе публикуван в официалния профил на Laver Cup в X, като привлече вниманието на феновете, които се зарадваха да видят по-небрежната страна на световния №1. Във видеото се вижда как той върви из историческите коридори на острова, спира да прави снимки и слуша разказите на екскурзовода за живота в един от най-страховитите затвори в САЩ.

Феновете бързо наводниха коментарите с шеги и каламбури върху приликата между имената „Alcaraz“ и „Alcatraz“.

Някога наричан „Скалата“, Алкатраз е приютявал някои от най-известните престъпници в Америка, включително Ал Капоне и Джордж Кели - Картечницата, преди затворът да бъде затворен през 1963 г. Днес островът е част от Националната зона за отдих „Голдън Гейт“ и привлича над един милион посетители годишно.