Официално: Локомотив (ГО) има нов старши треньор

Разделилият се на 5 септември с ЦСКА Ивайло Станев е новият старши треньор на Локомотив Горна Оряховица, обявиха официално от клуба от Втора лига. Бившият треньор в червената школа бе представен от спортния директор на железничарите Емил Велев-Кокала.

„В щаба му влизат: Марин Байчев – пом. треньор, Цветан Петров – кондиционен треньор, Даниел Захариев – треньор на вратарите.

Още днес той ще изведе отбора за първа тренировка, а в събота ще е официалния му дебют в домакинството на “Спортист” Своге.

Да пожелаем успех на Станев и екипа му“, написаха железничарите.