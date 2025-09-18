Популярни
  3. Официално: Локомотив (ГО) има нов старши треньор

  • 18 сеп 2025 | 17:21
Разделилият се на 5 септември с ЦСКА Ивайло Станев е новият старши треньор на Локомотив Горна Оряховица, обявиха официално от клуба от Втора лига. Бившият треньор в червената школа бе представен от спортния директор на железничарите Емил Велев-Кокала.

„В щаба му влизат: Марин Байчев – пом. треньор, Цветан Петров – кондиционен треньор, Даниел Захариев – треньор на вратарите.

Още днес той ще изведе отбора за първа тренировка, а в събота ще е официалния му дебют в домакинството на “Спортист” Своге.

Да пожелаем успех на Станев и екипа му“, написаха железничарите.

