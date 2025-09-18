Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА с труден тест в Стара Загора срещу Арда - на живо с очакванията на Дани Моралес и Александър Капитански
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пегула и Таунсенд класираха САЩ на полуфиналите

Пегула и Таунсенд класираха САЩ на полуфиналите

  • 18 сеп 2025 | 17:05
  • 146
  • 0
Пегула и Таунсенд класираха САЩ на полуфиналите

Джесика Пегула и Тейлър Таунзенд класираха САЩ на полуфиналите на отборния турнир по тенис за жени "Били Джийн Кинг Къп" за първи път от 2021 година насам, след като победиха Казахстан с 2:1 успеха в Шънчжън (Китай).

Пегула и Таунзенд надделяха над Юлия Путинцева и Елена Рибакина с 6:2, 7:6(1) в решаващия мач на двойки.

На сингъл Ема Наваро победи Путинцева със 7:5, 2:6, 7:6(6), а Рибакина изравни резултата на четвъртфинала, като разгроми Пегула с 6:4, 6:1.

САЩ ще играе срещу победителя от двубоя между Япония и Великобритания на полуфиналите в събота. Двата тима играят в момента.

В другия полуфинал Украйна се изправя срещу защитаващия титлата си тим на Италия в петък.

Турнирът "Били Джийн Кинг Къп" преди беше известен като "Фед къп", а САЩ са най-успешният отбор с 18 трофея, но за последно взе титла през 2017 година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Пазарджик

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите в Пазарджик

  • 18 сеп 2025 | 15:13
  • 308
  • 0
Стефан Цветков откри международен ITF курс за съдии "бяла значка"

Стефан Цветков откри международен ITF курс за съдии "бяла значка"

  • 18 сеп 2025 | 15:11
  • 243
  • 0
Гергана Топалова загуби във втория кръг във Франция

Гергана Топалова загуби във втория кръг във Франция

  • 18 сеп 2025 | 15:09
  • 282
  • 0
Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

Кузманов отпадна във втория кръг на "Чаланджър"-а в Търгу Муреш

  • 18 сеп 2025 | 14:47
  • 716
  • 0
Глушкова беше елиминирана в Сърбия

Глушкова беше елиминирана в Сърбия

  • 18 сеп 2025 | 14:31
  • 525
  • 0
Донски се класира на 1/4-финалите на "Чалънджър" в Австрия

Донски се класира на 1/4-финалите на "Чалънджър" в Австрия

  • 18 сеп 2025 | 14:11
  • 583
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 16962
  • 22
11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

11-те на Арда и ЦСКА, "червените" са с героя Панайотов, а домакините - без Попето

  • 18 сеп 2025 | 16:25
  • 9038
  • 5
Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

Веласкес: Няма еуфория, Лудогорец трябваше да има повече точки, искаме да победим

  • 18 сеп 2025 | 16:20
  • 7255
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 406619
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 6718
  • 6
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 10764
  • 1