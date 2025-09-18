Пегула и Таунсенд класираха САЩ на полуфиналите

Джесика Пегула и Тейлър Таунзенд класираха САЩ на полуфиналите на отборния турнир по тенис за жени "Били Джийн Кинг Къп" за първи път от 2021 година насам, след като победиха Казахстан с 2:1 успеха в Шънчжън (Китай).

Пегула и Таунзенд надделяха над Юлия Путинцева и Елена Рибакина с 6:2, 7:6(1) в решаващия мач на двойки.

На сингъл Ема Наваро победи Путинцева със 7:5, 2:6, 7:6(6), а Рибакина изравни резултата на четвъртфинала, като разгроми Пегула с 6:4, 6:1.

САЩ ще играе срещу победителя от двубоя между Япония и Великобритания на полуфиналите в събота. Двата тима играят в момента.

В другия полуфинал Украйна се изправя срещу защитаващия титлата си тим на Италия в петък.

Турнирът "Били Джийн Кинг Къп" преди беше известен като "Фед къп", а САЩ са най-успешният отбор с 18 трофея, но за последно взе титла през 2017 година.